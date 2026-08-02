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Rodri Manchester City 2025-26Getty
Daniel Buse

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Masih kurang 25 juta euro: Manchester City kabarnya menetapkan batas maksimal untuk transfer Rodri ke Real Madrid

Premier League
Manchester City
Rodri
Real Madrid
LaLiga

Juara dunia, juara Eropa, pemenang Ballon d'Or: Rodri disebut-sebut akan menjadi jantung permainan untuk Real Madrid yang baru di bawah kembalinya José Mourinho! Namun Manchester City menghalangi langkah gelandang bos asal Spanyol itu. Antara tawaran Los Blancos dan banderol selangit yang dipatok The Skyblues masih terbentang selisih jutaan yang sangat besar.

Hal itu dilaporkan Sky. Menurut laporan tersebut, The Cityzens telah menetapkan jumlah itu sebagai batas minimal, di mana mereka baru akan bersedia bernegosiasi. Rodri masih terikat kontrak dengan runner-up Liga Inggris itu hingga 2027. Terutama Real Madrid sangat tertarik kepada juara dunia dan juara Eropa asal Spanyol tersebut - namun menurut laporan itu, Los Blancos sejauh ini hanya ingin meletakkan 50 juta euro di meja perundingan.

Rodri terakhir kali tampil gemilang di Piala Dunia dan membawa Spanyol sebagai dirigen di lini tengah meraih gelar di Amerika Serikat. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Pada 2024, setelah kejayaan di Piala Eropa di Jerman, ia juga menerima Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia.

Di Real Madrid, perombakan besar terjadi pada musim panas ini: Setelah dua tahun tanpa gelar di bawah Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, dan Alvaro Arbeloa, mantan pelatih sukses Jose Mourinho kembali mengambil alih komando di Los Blancos. Dengan Marc Cucurella, Denzel Dumfries, dan Ibrahima Konate, Real sudah memperkuat lini pertahanan. Untuk lini tengah, Bernardo Silva datang secara gratis dari Manchester City. Selain itu, peluang Madrid untuk juga mendapatkan Yan Diomande dari RB Leipzig dengan biaya transfer tiga digit juta sangat besar. Setelah itu, Rodri bisa menjadi sosok sentral sebagai pemikir dan pengatur permainan yang telah lama hilang di Real sejak kepergian Toni Kroos dan Luka Modric.

RodriGetty Images

Rodri menjalani operasi punggung pada Senin, yang membuatnya akan absen pada laga-laga kompetitif pertama musim baru di Piala Super dan Premier League. Pada September, pelatih baru Enzo Maresca sudah bisa kembali mengandalkannya - jika sebelumnya ia belum menandatangani kontrak dengan Real Madrid.

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