Hal itu dilaporkan Sky. Menurut laporan tersebut, The Cityzens telah menetapkan jumlah itu sebagai batas minimal, di mana mereka baru akan bersedia bernegosiasi. Rodri masih terikat kontrak dengan runner-up Liga Inggris itu hingga 2027. Terutama Real Madrid sangat tertarik kepada juara dunia dan juara Eropa asal Spanyol tersebut - namun menurut laporan itu, Los Blancos sejauh ini hanya ingin meletakkan 50 juta euro di meja perundingan.

Rodri terakhir kali tampil gemilang di Piala Dunia dan membawa Spanyol sebagai dirigen di lini tengah meraih gelar di Amerika Serikat. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Pada 2024, setelah kejayaan di Piala Eropa di Jerman, ia juga menerima Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia.

Di Real Madrid, perombakan besar terjadi pada musim panas ini: Setelah dua tahun tanpa gelar di bawah Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, dan Alvaro Arbeloa, mantan pelatih sukses Jose Mourinho kembali mengambil alih komando di Los Blancos. Dengan Marc Cucurella, Denzel Dumfries, dan Ibrahima Konate, Real sudah memperkuat lini pertahanan. Untuk lini tengah, Bernardo Silva datang secara gratis dari Manchester City. Selain itu, peluang Madrid untuk juga mendapatkan Yan Diomande dari RB Leipzig dengan biaya transfer tiga digit juta sangat besar. Setelah itu, Rodri bisa menjadi sosok sentral sebagai pemikir dan pengatur permainan yang telah lama hilang di Real sejak kepergian Toni Kroos dan Luka Modric.

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Rodri menjalani operasi punggung pada Senin, yang membuatnya akan absen pada laga-laga kompetitif pertama musim baru di Piala Super dan Premier League. Pada September, pelatih baru Enzo Maresca sudah bisa kembali mengandalkannya - jika sebelumnya ia belum menandatangani kontrak dengan Real Madrid.