Seperti yang diisyaratkan direktur olahraga Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, setelah hasil imbang 2-2 dalam laga uji coba melawan FC Paris, perbedaan nilai transfer yang diinginkan kedua klub masih menimbulkan masalah besar dalam negosiasi.

"Kami masih terus berdiskusi," jelas Wohlgemuth, namun ia langsung membatasi dengan mengatakan bahwa dari sudut pandang kubu Schwaben, mereka "masih jauh" dari hasil yang positif.

Menurut kabar yang beredar, Wolfsburg memang bersedia melepas striker mereka yang ingin pindah jika ada klub peminat yang menyodorkan nilai transfer minimum sebesar 25 juta euro. Setidaknya untuk saat ini, Stuttgart tampaknya tidak siap melakukan hal itu.

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Dzenan Pejcinovic tidak masuk skuad VfL Wolfsburg dalam laga uji coba

Berkat penjualan terbaru bek tengah Konstantinos Koulierakis, yang bergabung dengan AS Roma dengan nilai yang dikabarkan mencapai 17 juta euro, VfL tidak sepenuhnya bergantung pada pemasukan transfer. Karena itu, mereka bersikap keras dalam negosiasi. Selain itu, Wolfsburg juga masih mendapat dukungan finansial kuat dari VW.

Pejcinovic sendiri disebut terbuka untuk pindah ke VfB. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi salah satu dari sedikit titik terang pada musim lalu, yang berakhir dengan degradasi pertama VfL Wolfsburg ke Bundesliga 2. Ia menyumbang 12 gol dalam 34 pertandingan di semua kompetisi. Kontraknya bersama klub Niedersachsen itu masih berlaku hingga 2029.

Setidaknya dalam laga uji coba melawan Telstar 1893 (3-1) pada Jumat, Pejcinovic tidak masuk dalam skuad Wolfsburg. Apakah hal itu berkaitan dengan negosiasi transfer, Wohlgemuth tidak bisa memastikannya: "Pertanyaan itu sebaiknya diarahkan kepada pihak yang bertanggung jawab di VfL."

Stuttgart asuhan pelatih Sebastian Hoeneß akan memulai pemusatan latihan di Grassau am Chiemsee pada Senin. Setelah para pemain Jerman peserta Piala Dunia, Angelo Stiller, Jamie Leweling, dan Deniz Undav, serta Ermedin Demirovic (Bosnia-Herzegovina) dan Jeremy Arevalo (Ekuador), sudah kembali bergabung dengan tim untuk menjalani tes performa pada Jumat, Bilal El Khannouss (Maroko) dan Luca Jaquez (Swiss) juga diharapkan kembali dalam kamp di Bayern itu.