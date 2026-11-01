"Saya sama sekali tidak peduli," kata Undav kepada Sky saat ditanya tentang laga kedelapannya tanpa gol pada pekan kedelapan Bundesliga. "Kami harus keluar dari fase ini dulu. Kalau keadaan kembali membaik, gol-gol juga akan datang."

Dengan "fase ini", penyerang berusia 30 tahun itu merujuk pada rentetan hasil VfB yang cukup mengkhawatirkan di liga. Dengan hanya dua kemenangan dan lima kekalahan, VfB datang ke Leverkusen sebagai tim yang tidak diunggulkan. Skor 4-2 bagi tim tamu dalam laga yang berlangsung penuh gejolak itu terasa seperti sebuah "pelepasan". Begitulah direktur olahraga Fabian Wohlgemuth menyebut kemenangan tersebut, sepekan setelah kekalahan pahit di kandang dari tim juru kunci Borussia Mönchengladbach.

"Saya senang kami menang. Itu yang terpenting. Saya bangga kepada tim atas penampilan yang kami tunjukkan. Setelah apa yang kami lalui sejauh ini, itu tidak mudah," ujar Undav.

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Apa kata Demirovic tentang rekan duetnya di lini depan, Deniz Undav?

Bintang laga di BayArena adalah rekan duet Undav di lini depan, Ermedin Demirovic. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Stuttgart dengan lima gol di liga dan total sembilan gol di seluruh pertandingan resmi.

"Dia sangat penting bagi kami, baik mencetak gol maupun tidak," kata pemain asal Bosnia itu tentang Undav. "Tidak banyak yang menyadari umpan-umpan yang dia lepaskan. Di Bundesliga, saya jarang melihat pemain yang punya kemampuan membaca posisi rekan setim seperti dia."

Setidaknya, Undav mencatatkan kontribusi gol pertamanya di liga saat menghadapi Leverkusen. Umpan pemain tim nasional itu yang melintasi kotak penalti lawan secara diagonal jelas menjadi salah satu momen terbaik dalam pertandingan tersebut. Kiper Leverkusen Mark Flekken dan bek tengah Facundo Medina tak mampu mengantisipasinya. Demirovic dengan tenang menyarangkan bola untuk mengubah skor menjadi 4-1 sekaligus memastikan kemenangan.

VfB akan melanjutkan kiprah di liga dengan menjamu Werder Bremen pada Sabtu mendatang. Sebelum itu, mereka akan bertandang ke Istanbul untuk menghadapi Galatasaray pada Selasa di Liga Champions. Di kompetisi tersebut, Undav telah mencatatkan satu gol dan dua assist dalam tiga pertandingan sejauh ini, yang menghasilkan tujuh poin bagi Stuttgart.