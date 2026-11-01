Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1085307472.jpgEibner
Diterjemahkan oleh

Masih belum mencetak gol di Bundesliga: Begini respons Deniz Undav dari VfB Stuttgart terhadap krisis hasil pribadinya

Bundesliga
Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart
Bayer Leverkusen
VfB Stuttgart
D. Undav

Tim asal Swabia merayakan kemenangan ketiga musim ini di kandang Bayer Leverkusen, sebuah hasil yang benar-benar melegakan. Namun, catatan sang kapten masih nol.

"Saya sama sekali tidak peduli," kata Undav kepada Sky saat ditanya tentang laga kedelapannya tanpa gol pada pekan kedelapan Bundesliga. "Kami harus keluar dari fase ini dulu. Kalau keadaan kembali membaik, gol-gol juga akan datang."

Dengan "fase ini", penyerang berusia 30 tahun itu merujuk pada rentetan hasil VfB yang cukup mengkhawatirkan di liga. Dengan hanya dua kemenangan dan lima kekalahan, VfB datang ke Leverkusen sebagai tim yang tidak diunggulkan. Skor 4-2 bagi tim tamu dalam laga yang berlangsung penuh gejolak itu terasa seperti sebuah "pelepasan". Begitulah direktur olahraga Fabian Wohlgemuth menyebut kemenangan tersebut, sepekan setelah kekalahan pahit di kandang dari tim juru kunci Borussia Mönchengladbach.

"Saya senang kami menang. Itu yang terpenting. Saya bangga kepada tim atas penampilan yang kami tunjukkan. Setelah apa yang kami lalui sejauh ini, itu tidak mudah," ujar Undav.

Bayer 04 Leverkusen v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

Apa kata Demirovic tentang rekan duetnya di lini depan, Deniz Undav?

Bintang laga di BayArena adalah rekan duet Undav di lini depan, Ermedin Demirovic. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Stuttgart dengan lima gol di liga dan total sembilan gol di seluruh pertandingan resmi.

Pertandingan berikutnya
GAL

GAL

Champions League

03 Nov 2026

VFB

VFB

B04

B04

Europa League

05 Nov 2026

OM

OM

"Dia sangat penting bagi kami, baik mencetak gol maupun tidak," kata pemain asal Bosnia itu tentang Undav. "Tidak banyak yang menyadari umpan-umpan yang dia lepaskan. Di Bundesliga, saya jarang melihat pemain yang punya kemampuan membaca posisi rekan setim seperti dia."

Setidaknya, Undav mencatatkan kontribusi gol pertamanya di liga saat menghadapi Leverkusen. Umpan pemain tim nasional itu yang melintasi kotak penalti lawan secara diagonal jelas menjadi salah satu momen terbaik dalam pertandingan tersebut. Kiper Leverkusen Mark Flekken dan bek tengah Facundo Medina tak mampu mengantisipasinya. Demirovic dengan tenang menyarangkan bola untuk mengubah skor menjadi 4-1 sekaligus memastikan kemenangan.

VfB akan melanjutkan kiprah di liga dengan menjamu Werder Bremen pada Sabtu mendatang. Sebelum itu, mereka akan bertandang ke Istanbul untuk menghadapi Galatasaray pada Selasa di Liga Champions. Di kompetisi tersebut, Undav telah mencatatkan satu gol dan dua assist dalam tiga pertandingan sejauh ini, yang menghasilkan tujuh poin bagi Stuttgart.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google