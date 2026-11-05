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Kiper Arsenal David Raya mengakui timnya harus memperbaiki penampilan pada babak kedua meski berhasil mempertahankan keunggulan untuk meraih kemenangan 2-1 atas Slavia Prague dalam laga tandang Liga Champions pada Rabu malam. Gol Noni Madueke dan Viktor Gyokeres pada babak pertama membuat Arsenal mengendalikan pertandingan sebelum tuan rumah asal Ceko itu bangkit menjelang akhir laga di Fortuna Arena.

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Kiper Spanyol menuntut kendali lebih besar

Raya memperingatkan rekan-rekan setimnya bahwa mereka tidak boleh mengendur setelah melewati lima menit waktu tambahan di ibu kota Ceko pada laga keempat. Di ujung lapangan lainnya, penyerang Swedia berusia 28 tahun, Gyokeres, memanfaatkan kesempatannya pada penampilan keenam sebagai starter musim ini. Ia menjadi salah satu dari enam perubahan bersama Ben White, Piero Hincapie, Martin Zubimendi, Mikel Merino, dan Eberechi Eze. Setelah memberi umpan untuk gol pembuka Madueke pada menit kesembilan dan melihat Tomas Holes menyodok bola melebar, Gyokeres bekerja sama dengan Merino pada menit ke-38 untuk mencetak gol lewat tendangan yang mengenai tiang jauh sebelum masuk.

Kesalahan penguasaan bola mengundang tekanan di babak kedua

Gol itu menjadi gol pertama Gyokeres dari permainan terbuka di Liga Champions sejak Januari melawan Kairat Almaty, sementara satu-satunya gol sebelumnya musim ini tercipta saat kekalahan di Piala Carabao di markas Fleetwood. Dalam laga itu, pemain remaja Max Dowman diusir dari lapangan sebelum tampil singkat pada Rabu. Meski kiper tuan rumah Nazar Domchak melakukan beberapa penyelamatan, termasuk menggagalkan peluang Madueke setelah kerja sama Declan Rice dan Christos Tzolis yang sudah kembali fit, Slavia mencatatkan 17 tembakan selepas jeda.

Berbicara kepada TNT Sports seusai laga, Raya menilai perbedaan kedua babak: "Pada babak pertama, kami bermain sangat baik, mendominasi sepanjang pertandingan dan menciptakan banyak peluang. Saya pikir kami bisa mencetak beberapa gol lagi. Babak kedua benar-benar berbeda, terutama dari sisi mereka. Mereka meningkatkan permainan. Kami sedikit terkejut dan mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami. Kami harus belajar dari itu. Senang dengan kemenangan ini, tetapi masih banyak yang harus diperbaiki ke depannya."

Mengenai perubahan selepas jeda, ia menambahkan: "Mereka mulai menekan sedikit lebih tinggi dengan intensitas yang sedikit lebih besar. Kami terlalu sering kehilangan bola, terutama di sepertiga akhir lapangan, sehingga kami harus berlari kembali ke arah gawang sendiri. Kami harus mengendalikan dan mendominasi situasi-situasi itu serta menjaga penguasaan bola untuk mengejar gol ketiga, keempat, dan kelima."

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Penyelamatan akrobatik menjaga kemenangan penting

Setelah Gabriel Magalhaes menghalau sundulan pemain pengganti Ange N'Guessan tepat di garis gawang dan VAR memutuskan bahwa benturan Merino dengan Wiktor Nowak merupakan benturan kepala yang tidak disengaja, Raya menepis sundulan Oskar Kubiak hingga mengenai tiang sebelum Nowak menyambar umpan silang David Jurasek pada menit ke-90 menjadi gol.

Mengenang penyelamatannya saat skor 2-0, Raya menyimpulkan: "Peluangnya sangat dekat, sangat mirip dengan penyelamatan terakhir melawan Bayern. Saya senang bisa membantu tim dengan cara itu. Saya hanya berusaha menjalankan tugas sebaik mungkin dan menjaga gawang tetap tanpa kebobolan karena kami tahu itu membantu meraih banyak kemenangan."

Pemuncak klasemen Liga Primer menjamu Hull

Raihan tiga poin mengangkat juara bertahan Inggris itu ke posisi ketiga klasemen Liga Champions dengan 10 poin dari empat pertandingan. Setelah menang tipis 1-0 atas Liverpool akhir pekan lalu dan meraih kemenangan di Praha, tim asuhan Mikel Arteta yang memuncaki klasemen Liga Primer kini kembali mengalihkan fokus ke kompetisi domestik menjelang jeda internasional November. Arsenal akan menjamu Hull City di London utara pada Sabtu, 7 November, dalam laga pekan ke-10 kasta tertinggi.