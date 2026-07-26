Menurut laporan dari Sky, perkembangan terbaru mengindikasikan bahwa penyerang tengah itu akan kembali meneken kontrak dengan S04. Disebutkan bahwa kemungkinannya berada di angka "80, mungkin bahkan 90 persen".

Dzeko bergabung dari AC Florenz ke Gelsenkirchen pada Januari, tetapi saat itu ia hanya menandatangani kontrak hingga akhir musim lalu. Dengan enam gol dan tiga assist dalam 11 pertandingan divisi dua, pemain 40 tahun itu berkontribusi pada promosi Schalke, meski setelah itu masa depan Dzeko tetap terbuka.

Pada Kamis, direktur olahraga S04 Frank Baumann masih bersikap hati-hati soal kemungkinan Dzeko kembali menandatangani kontrak dengan Die Knappen: "Kami sudah melangkah lebih jauh dalam pembicaraan, tetapi ini lebih berkaitan dengan hal-hal kontraktual. Namun saya tidak bisa memperkirakan apakah pada akhirnya kami akan bersama dan mencapai kesepakatan atau tidak. Kedua kemungkinan itu masih tetap terbuka," ujar Baumann.

Apakah Schalke kini punya ruang finansial untuk merekrut kembali Edin Dzeko?

Kini tampaknya tim promosi itu juga bisa mengandalkan pengalaman sang penyerang di kasta tertinggi. Menurut Sky, kesepakatan itu bahkan bisa diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Faktor yang mungkin membantu terobosan ini adalah: dengan datangnya Maximilian Wöber secara bebas transfer dari Leeds United, Schalke mendapatkan bek tengah yang mereka cari dengan biaya lebih murah dibandingkan opsi lain untuk pusat pertahanan. Dengan begitu, tercipta ruang finansial yang lebih besar untuk kembali mengontrak Dzeko.

Seperti dilaporkan Bild baru-baru ini, Schalke menawarkan Dzeko gaji pokok sebesar 900.000 euro per tahun, yang bisa meningkat menjadi hingga 1,3 juta euro lewat bonus. Dengan itu, sang veteran akan masuk dalam jajaran pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Königsblau.

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"Kami membutuhkan karakter, pemimpin, dan sosok berkepribadian. Kami menghadapi tantangan besar di Bundesliga. Karena itu kami benar-benar mencari profil-profil seperti itu, yang bisa mewakilinya di dalam maupun di luar lapangan. Satu atau dua sosok berkepribadian lagi akan datang," ungkap pelatih Schalke Miron Muslic setelah kemenangan uji coba 3-1 atas Fagiano Okayama pada Sabtu, sambil melempar senyum penuh arti. Apakah itu petunjuk bahwa salah satu rekrutan baru yang ia maksud adalah Dzeko yang dicintai para fans?

Edin Dzeko: Kembali ke liga tempat terobosannya?

Saat ini penyerang timnas Bosnia itu masih berada dalam masa liburan, setelah hingga awal Juli masih membela tim nasionalnya di Piala Dunia. Di babak 32 besar, Bosnia disingkirkan oleh salah satu tuan rumah bersama, Amerika Serikat (0-2).

Jika Dzeko benar-benar terus mengenakan jersey Schalke, ia akan kembali ke liga tempat ia dulu mencatat terobosan internasionalnya. Pada 2007, sang striker pindah dari FK Teplice di Ceko ke VfL Wolfsburg, berkembang menjadi salah satu penyerang tersubur Bundesliga, menjuarai liga Jerman bersama Die Wölfe pada 2009, dan setahun kemudian menjadi top skor.

Pada awal 2011, Dzeko pindah ke Manchester City dengan biaya transfer 37 juta euro. Sebelum Schalke, ia juga memperkuat sejumlah klub internasional ternama lainnya, yakni AS Roma, Inter Milan, Fenerbahce, dan terakhir Florenz. Laga Bundesliga pertamanya sejak Desember 2010 bisa dijalani Dzeko pada 30 Agustus, saat S04 bertandang ke markas FC Augsburg pada pekan pertama. Enam hari sebelumnya, tim asuhan Muslic lebih dulu melawat ke kandang klub Regionalliga, Hallescher FC, pada putaran pertama DFB-Pokal.