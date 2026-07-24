Pemain Norwegia berusia 21 tahun itu masuk radar Giallorossi setelah klub Italia tersebut masing-masing menerima penolakan dalam upaya merekrut Mason Greenwood (Fenerbahce) dan Crysencio Summerville (Al-Hilal). Roma juga sudah menjalin kontak dengan jajaran petinggi klub Bundesliga itu terkait potensi transfer.

Namun, rencana tersebut jelas tidak akan menjadi kesepakatan murah: menurut kabar yang beredar, Leipzig meminta biaya transfer antara 50 hingga 60 juta euro untuk pemain ofensif tersebut, yang kontraknya di Sachsen masih berlaku hingga 2029.

Karena tuntutan finansial yang tinggi, menurut surat kabar olahraga Italia itu, kubu Roma juga mulai melirik opsi lain. Dalam daftar klub Serie A tersebut, ada pula Andreas Schjelderup (Benfica) serta Said El Mala (19) dari 1. FC Köln, yang juga sedang didekati Borussia Dortmund dengan sangat intens.

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Klub mana saja yang tertarik pada Antonio Nusa dari Leipzig?

Pada saat yang sama, Nusa juga diminati klub lain, seperti yang disebutkan pada Juni lalu. Selain AS Roma, Newcastle United dan Arsenal juga disebut sebagai peminat. Menurut laporan Newcastle Chronicle, pemain sayap supercepat itu memiliki daftar panjang peminat, yang juga mencakup Juventus, Tottenham Hotspur, dan Crystal Palace.

Selain itu, nama Bayern Munchen juga sempat muncul dalam kaitannya dengan pemain tim nasional Norwegia tersebut. Namun, hijrah ke juara rekor Jerman itu dalam situasi saat ini dianggap tidak mungkin. Die Roten memang mencari tambahan kekuatan di sektor sayap kiri, tetapi mereka sudah merekrut target utama mereka, Ismael Saibari dari PSV Eindhoven.

Antonio Nusa datang ke RB Leipzig dari Club Brugge

Nusa baru bergabung pada musim panas 2024 dengan biaya transfer 21 juta euro dari Club Brugge ke Leipzig. Di RB, penyerang sayap serbabisa yang bisa dimainkan di sisi kiri maupun kanan itu dengan cepat menjadi pemain inti.

Pada musim yang baru saja berakhir, Nusa mencatatkan 35 pertandingan kompetitif untuk klub Sachsen tersebut, dengan torehan lima gol dan empat assist.