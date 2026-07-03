Masih ada lagi... Angka-angka yang belum pasti menunggu tanda tangan Messi saat menghadapi Cape Verde

Tim nasional Argentina akan menjalani laga dini hari besok, Sabtu, melawan Cape Verde di babak 32 besar Piala Dunia 2026 di tengah serangkaian rekor yang mungkin tercipta, terutama yang berkaitan dengan bintang Lionel Messi yang terus mengejar lebih banyak rekor bersejarah dalam kariernya di ajang Piala Dunia.

Menurut statistik dari jaringan “Squawka”, Messi memiliki peluang untuk menyamai pencapaian langka, yaitu menjadi pemain keempat dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol dalam 5 pertandingan berturut-turut di babak gugur, jika ia berhasil mencetak gol ke gawang tim Afrika tersebut.

Messi berpotensi bergabung dengan Leonidas dari Brasil (1934–1938), György Saroszi dari Hongaria (1934–1938), dan Fafa dari Brasil (1958–1962).

Kapten Argentina ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak turnamen bersama Kylian Mbappé dengan 6 gol, setelah membawa “La Albiceleste” meraih 3 kemenangan di babak penyisihan grup, sekaligus menegaskan kesiapannya yang penuh untuk melanjutkan perjalanan.

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Messi, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 19 gol, telah mencetak 5 gol di babak gugur pada edisi 2022, di mana ia mencetak gol di setiap pertandingan babak gugur hingga meraih gelar juara, yang memberinya dorongan tambahan menjelang laga melawan Cape Verde.

Rekor angka-angka tersebut tidak berhenti di situ, karena Messi hanya membutuhkan satu assist lagi untuk menjadi pemain dengan rekor assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, di mana saat ini ia sejajar dengan Diego Maradona dengan 8 assist.

Selain itu, Messi akan menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencapai 30 pertandingan di Piala Dunia begitu ia turun bermain melawan Cape Verde.

Di sisi lain, pelatih Lionel Scaloni akan menjalani pertandingan ke-100-nya bersama timnas Argentina, dengan target meraih kemenangan ke-73 sejak ia mengambil alih kepelatihan.

Timnas Argentina memasuki pertandingan ini dengan rekor yang mengesankan, setelah lolos ke babak gugur untuk ke-15 kalinya dalam sejarah dan yang kesembilan dalam 10 edisi terakhir, sementara mereka belum pernah kalah dalam 11 pertandingan babak gugur terakhir di Piala Dunia dan Copa América secara gabungan.

Selain itu, “Para Penari Tango” sedang menjalani masa keemasan, dengan meraih 10 kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk 8 pertandingan tanpa kebobolan, yang menjadikan mereka salah satu kandidat terkuat untuk melanjutkan perjalanan menuju gelar juara.