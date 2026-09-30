José Manuel Delgado, mantan kiper Portugal dan penulis di surat kabar "A Bola", mengkritik bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo usai meninggalkan pemusatan latihan timnas "Para Pelaut", Rabu hari ini, dengan menganggap bahwa kiprah internasionalnya telah mencapai titik akhir.

Delgado menilai, dalamartikelnya yang dimuat di surat kabar Portugal tersebutyang luas peredarannya, bahwa Ronaldo (41 tahun) sebenarnya masih bisa berkontribusi bagi timnas dengan pengalaman, karisma, dan beberapa menit bermain, tetapi ia tidak menerima berkurangnya perannya. Ia menambahkan bahwa catatan bersejarah Ronaldo bersama Portugal menjadikannya salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola, tetapi hal itu tidak memberinya hak untuk terus menjadi pemain inti selamanya.

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Penulis itu menegaskan bahwa ia sebelumnya sudah pernah mengajak Ronaldo untuk berpamitan dari timnas, usai Piala Dunia 2022, seraya menegaskan bahwa selisih antara apa yang diinginkan sang pemain dan apa yang mampu diberikan tubuhnya kini semakin jelas. Ia juga menyamakan Ronaldo setelah Mundial 2026 dengan penari balet Rudolf Nureyev, yang penampilannya memukau di masa muda lalu menjadi menyakitkan saat kembali setelah bertahun-tahun, serta dengan sosok Dorian Gray yang menolak mengakui berlalunya waktu.

"Kelanjutan yang Tidak Beralasan"

Delgado menambahkan bahwa seiring berjalannya tahun, Ronaldo telah kehilangan sebagian besar kecepatan yang menjadi salah satu senjata andalannya, dan bahwa hubungannya dengan bola tidak lagi seperti dulu. Ia menganggap bahwa keberlanjutan Ronaldo di timnas selama beberapa tahun terakhir tidak lagi beralasan dari sisi kontribusi olahraga yang dulu ia berikan.

Penulis itu berbicara tentang awal "era Jesus", dengan menunjukkan bahwa pelatih Portugal itu, yang sebelumnya pernah melatih Ronaldo di Al Nassr, menyadari bahwa timnas tidak mampu bersaing dalam kondisi terbaiknya ketika "Sang Don" tidak cukup terlibat dalam kerja bertahan, sementara secara ofensif ia tidak lagi mampu memberikan apa yang dulu ia tampilkan berupa kecepatan, keterampilan, dan reaksi.

Delgado menilai bahwa duduknya Ronaldo di bangku cadangan saat menghadapi Norwegia, lalu golnya Gonçalo Ramos yang menjadi gol kemenangan, dengan cepat mengungkap perubahan situasi di dalam timnas. Ia menegaskan bahwa persoalannya tidak lagi berkaitan dengan apa yang dikatakan atau dilakukan Jesus, melainkan dengan kenyataan bahwa "masa Ronaldo telah berlalu".

Di akhir artikelnya, penulis itu menegaskan bahwa ia akan tetap berterima kasih atas apa yang telah diberikan Ronaldo kepada timnas Portugal, tetapi ia menilai bahwa mantan bintang Real Madrid itu kini menjadi beban olahraga bagi tim. Ia mengkritik cara Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas, dan menganggap bahwa fase saat ini menuntut para pemain yang dipilih Jesus untuk membuktikan sebuah kebenaran mendasar dalam sepak bola, yaitu bahwa "tidak ada yang memenangkan apa pun seorang diri, siapa pun namanya".



