Masalah terkait gaji telah teratasi: Ajax meminjam Ter Stegen dari FC Barcelona

Ajax dan FC Barcelona telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai peminjaman Marc-André ter Stegen, demikian dilaporkan Marca. Detail terakhir masih harus dirampungkan, namun kesepakatan tersebut diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu dekat.

Hambatan terbesar dalam negosiasi adalah pembagian gaji Ter Stegen. Kiper tersebut menerima gaji hampir dua puluh juta euro per tahun di Barcelona, jumlah yang mustahil ditanggung sepenuhnya oleh Ajax. Akhirnya disepakati bahwa klub asal Amsterdam tersebut akan membayar sedikit lebih dari sepuluh persen dari gajinya. Barcelona akan menanggung sisa gaji yang menjadi haknya sesuai kontrak.

Skema serupa juga digunakan musim lalu, saat Ter Stegen bermain untuk Girona dengan status pinjaman. Saat itu pun, Barcelona menanggung sebagian besar gajinya.

Menurut laporan media Spanyol, pelatih Míchel memainkan peran penting dalam kepindahan ini. Pelatih tersebut berhasil meminjamkan Ter Stegen ke Girona musim lalu dan kini, sebagai pelatih Ajax, kembali mendesak agar ia bergabung.

Ter Stegen sudah berangkat ke Barcelona pada hari Kamis, karena ia tahu bahwa kesepakatan sudah hampir tercapai. Begitu detail terakhir diselesaikan, ia akan berangkat ke Amsterdam untuk bergabung dengan skuad Ajax.

Kiper asal Jerman ini telah tampil dalam total 423 pertandingan resmi bersama Barcelona dan 44 pertandingan internasional untuk Jerman. Ia akan menjadi kiper utama berpengalaman di Ajax. Maarten Paes akan menjadi cadangannya.

Ter Stegen merupakan rekrutan kedua Jordi Cruijff sebagai direktur teknis klub asal Amsterdam tersebut. Sebelumnya, bek kiri asal Brasil, Caio Henrique, telah didatangkan dari AS Monaco dengan biaya transfer sebesar dua belas juta euro.



