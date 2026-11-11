"Masalah paling berbahaya Barcelona": Kroos mengkritik filosofi Flick, serta penilaian istimewa untuk Yamal

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Meski mengagumi gaya sepakbola yang ditampilkan Barcelona di bawah arahan Hansi Flick, Toni Kroos, legenda Real Madrid, tak melihat bahwa tim tersebut memiliki sebagian komponen untuk bersaing memperebutkan gelar Liga Champions, seraya memperingatkan bahwa gaya menyerangnya bisa berubah menjadi titik lemah di hadapan para pesaing yang mampu memanfaatkan ruang di belakang lini depan mereka.

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Kroos menempatkan Barcelona sejajar dengan Bayern Munich dan Paris Saint-Germain sebagai salah satu tim terkuat di Eropa, tetapi ia menegaskan bahwa keunggulan ofensif tidak menjamin kesuksesan di level benua, dengan mencontohkan pertemuan melawan Atletico Madrid serta kesulitan yang dihadapi tim Catalan tersebut menghadapi Paris Saint-Germain, ketika mereka berhadapan dengan lawan-lawan yang pandai menutup ruang dan meminimalkan ancaman mereka.

Surat kabar Sport mengutip pernyataan bintang Jerman tersebut dalam podcast miliknya: "Barcelona selalu berusaha menciptakan lebih banyak peluang daripada lawan-lawannya, tetapi di Liga Champions Eropa Anda menghadapi tim-tim yang mampu mencetak beberapa gol dalam satu pertandingan. Anda juga menghadapi lawan yang bertahan dengan luar biasa dan tidak membiarkan Anda menerapkan gaya main biasa Anda, dan saat itulah Anda harus tahu cara mempertahankan diri."

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Pujian khusus untuk Lamine Yamal

Sebaliknya, Lamine Yamal mendapat pujian luar biasa dari Kroos, yang menyoroti penampilannya menghadapi Atletico Madrid, dan berkata: "25 menit pertama Lamine Yamal benar-benar luar biasa. Itu adalah jenis penampilan yang membuat Anda percaya bahwa seorang pemain mampu mengubah pertandingan seorang diri. Tampaknya setiap serangan berbahaya Barcelona melewati dirinya, dan itu bukan karena rekan-rekannya menemukannya di posisi ideal, melainkan karena ia menciptakan keunggulan itu sendiri, melewati lawan-lawannya, dan menciptakan peluang berkat kecemerlangan individunya. Pada satu momen ia membuat Anda membayangkan seolah-olah ia berkata kepada rekan-rekannya: cukup oper bola kepadaku, dan kita akan membalikkan hasil pertandingan."

Cubarsi melaju sendirian: Kroos menentukan masalah paling berbahaya Barcelona

Mantan pemain Real Madrid itu beralih ke masalah yang ia nilai paling berbahaya dalam skuad Barcelona, yaitu ketiadaan bek yang mampu menangani duel satu lawan satu ketika lawan berhasil melewati pressing tinggi dan menemukan ruang luas di belakang lini pertahanan. Kroos memberi contoh Dayot Upamecano, bek Bayern Munich, dengan menilai bahwa Barcelona tidak memiliki pemain yang bisa dibiarkan sendirian menghadapi seorang penyerang, dengan adanya 30 meter ruang di belakangnya, tanpa perlu mengkhawatirkan kemampuannya mengatasi situasi tersebut.

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Ia mengecualikan Pau Cubarsi dari kritiknya, menyebutnya sebagai bek terbaik di tim dengan selisih yang jelas, karena kekuatan yang dimilikinya dalam duel individu serta kecepatan yang membantunya menangani situasi-situasi sulit. Namun, ia menyatakan keraguannya terhadap pilihan pertahanan lainnya, dengan berkata: "Ketika saya melihat ketiga bek lainnya, saya tidak melihat satu pemain pun yang saya percayai mampu bertahan sendirian menghadapi seorang penyerang, dengan adanya 30 meter ruang terbuka di belakangnya."

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Ia menambahkan bahwa melewati pressing Barcelona meninggalkan ruang yang sangat besar bagi lawan, sementara para bek yang ditugaskan menutupnya tidak memiliki kecepatan atau kemampuan bertahan luar biasa yang dibutuhkan.

Ia membandingkan hal itu dengan keberadaan Upamecano dan Alphonso Davies, dengan menegaskan bahwa ia tidak akan merasa khawatir bersama keduanya saat mempertahankan ruang tersebut, sebelum menunjukkan bahwa tugas itu menjadi jauh lebih sulit dengan adanya Joao Cancelo, Gerard Martin, dan pemain-pemain sejenisnya.

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Meski ada kritiknya, Kroos menegaskan kekagumannya terhadap gaya bermain Barcelona, dengan berkata: "Secara pribadi, saya benar-benar menyukai cara Barcelona bermain. Saya pikir sepak bola yang mereka tampilkan luar biasa dan sangat menyenangkan untuk ditonton, tetapi masalahnya adalah mereka tidak memiliki kualitas pertahanan luar biasa yang diperlukan untuk menerapkan gaya ini tanpa membuat diri mereka terekspos pada masalah-masalah serius."

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