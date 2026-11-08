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Waldemar Anton dari Borussia Dortmund tidak dapat memperkuat timnas Jerman asuhan Jürgen Klopp dalam dua pertandingan internasional mendatang.

DFB dan BVB mengumumkan hal itu pada Minggu sore. "Masalah otot" yang dialami bek tengah Dortmund tersebut disebut sebagai penyebabnya. Klopp memanggil Ridle Baku dari RB Leipzig sebagai pengganti Anton.

Timnas Jerman akan menghadapi Serbia di Beograd pada 13 November dan Belanda di Berlin pada 16 November dalam Nations League. Anton sejauh ini telah menjalani 17 pertandingan internasional untuk BVB dan juga tampil di Piala Dunia musim panas lalu. Pada Sabtu, ia bermain penuh saat Dortmund menang 2-1 di kandang atas Elversberg dalam laga Bundesliga.

Berkat penampilan apiknya, belakangan ia semakin mengukuhkan tempatnya sebagai pemain inti BVB dan menjadi pemimpin lini pertahanan Hitam-Kuning saat Nico Schlotterbeck absen karena cedera.

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Timnas Jerman berada di bawah tekanan menjelang dua laga terakhir fase grup Nations League. Untuk lolos ke babak berikutnya, tim asuhan Klopp harus menyalip Belanda atau Yunani di klasemen.