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Pelatih Al-Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, mulai bersiap menghadapi absennya gelandang Portugal Ruben Neves pada laga berikutnya melawan Al-Ettifaq, yang dijadwalkan berlangsung Sabtu di Dammam dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Pro Saudi. Neves dipastikan absen karena menjalani skorsing akibat akumulasi kartu kuning.

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Menurut laporan surat kabar "Al-Riyadiyah", Inzaghi dan staf kepelatihannya tengah mempelajari opsi yang tersedia untuk menutup absennya Neves. Pelatih asal Italia itu akan mulai menyusun rencana alternatifnya dalam sesi latihan yang dijadwalkan pada Kamis, mengingat besarnya peran sang pemain dalam sistem tim sejak awal musim.

Absennya Neves menjadi tantangan teknis bagi Al-Hilal, mengingat perannya yang sentral di lini tengah serta kemampuannya menghubungkan antarlini dan mengendalikan tempo permainan. Selain itu, kontribusi ofensifnya menjadikan dia salah satu elemen paling menonjol di tim musim ini.

Statistik Neves Menunjukkan Besarnya Dampak Absensinya

Neves yang berusia 29 tahun belum pernah absen dalam satu pun laga Al-Hilal di Liga Pro Saudi musim ini. Ia tampil dalam seluruh 12 pertandingan sebelumnya, mencetak lima gol dan menyumbang empat assist, yang menegaskan pengaruhnya baik dalam bertahan maupun menyerang.

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Skorsing ini dijatuhkan setelah sang pemain menerima empat kartu kuning, yakni saat melawan Al-Ahli di pekan ketiga, Al-Khaleej di pekan keempat, dan Al-Taawoun di pekan ketujuh, sebelum mendapatkan kartu keempat dalam laga kontra Al-Fateh di pekan ke-12.

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Cedera menjadi satu-satunya alasan Neves absen membela Al-Hilal musim ini. Ia tidak tampil dalam dua laga melawan Al-Shamal dan Shabab Al-Ahli dari Uni Emirat Arab, sebelum kembali ke skuad dan secara rutin merebut kembali posisinya sebagai pemain inti.

Kontribusi Ofensif Melampaui Tugas Seorang Gelandang

Nilai Neves tidak hanya terletak pada perannya dalam mengatur permainan dan membangun serangan. Ia juga telah menjelma menjadi salah satu sumber ancaman gol Al-Hilal, setelah mencetak sembilan gol dan membuat empat assist di semua kompetisi musim ini.

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Angka-angka ini menunjukkan besarnya tugas yang menanti Inzaghi dalam memilih pengganti yang tepat. Terlebih, menggantikan pemain sekaliber Neves bukan sekadar menurunkan pemain lain di posisinya, melainkan menuntut terjaganya keseimbangan antara tugas bertahan dan kemampuan mengalirkan permainan serta mencapai gawang lawan.

Al-Hilal menjalani laga ini sebagai pemuncak klasemen Liga Pro Saudi dengan koleksi 30 poin, serta masih memiliki satu laga tunda melawan Al-Riyadh dari pekan kesembilan. Karena itu, kemenangan atas Al-Ettifaq penting untuk terus menjauh dari para pesaing dan memperkuat posisi mereka dalam perburuan gelar.

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Dengan demikian, laga melawan Al-Ettifaq akan menjadi ujian bagi kemampuan Inzaghi dalam menemukan solusi alternatif saat salah satu elemen terpenting skuadnya absen. Pertandingan ini juga akan menunjukkan sejauh mana gelandang lainnya mampu memikul tanggung jawab lebih besar dalam laga yang menjaga keseimbangan tim bisa menjadi kunci untuk membawa pulang tiga poin dari Dammam.