"Mereka kerap mengulangi kesalahan yang sama. Itu tidak biasa di level ini," kata mantan kiper tersebut dalam acara Sky "Triple - der Hagedorn-Fussballtalk".

Dalam hasil imbang melawan Augsburg (2:2) dan Viking Stavanger (3:3), juara terbanyak Jerman itu terutama dibuat kesulitan oleh gol cepat yang mereka kebobolan di masing-masing laga, yang sebagian terjadi akibat kesalahan fatal yang mencengangkan. Lehmann melihat adanya pola dalam hal itu. "Tahun lalu, di Liga Champions, ketika momen-momen penting tiba, mereka juga membuat kesalahan seperti ini, yang tidak boleh dilakukan jika ingin menang," jelas pria berusia 56 tahun itu. Ia menambahkan: "Jika bertahan dengan baik, Anda akan menang."

Dalam hal ini, Lehmann menilai "masalah komunikasi" sebagai sumber kesalahan, dan Kompany juga punya andil di dalamnya: "Sebagai pelatih, saya harus memberi contoh dalam hal itu karena para pemain tidak saling berbicara."

Vincent Kompany di FC Bayern Tak Perlu Diragukan Lagi

Kritik itu cukup mengejutkan. Di satu sisi, Kompany dinilai hanya melakukan sedikit kesalahan sejak mulai menjabat pada musim panas 2024. Di sisi lain, pelatih asal Belgia itu justru dihargai karena komunikasinya yang jelas dan penuh empati terhadap tim. Para pemain maupun petinggi klub Munich sudah berkali-kali menegaskan hal itu sebelumnya.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 12.30 RBL

Rekam jejak Kompany, dengan dua gelar juara Jerman yang diraih secara meyakinkan, satu gelar DFB-Pokal, serta dua musim yang bagus di Liga Champions (mencapai perempat-final dan semi-final), juga patut diperhitungkan. Pada musim gugur 2025, Bayern memperpanjang kontrak pelatih berusia 40 tahun itu dua tahun lebih awal, hingga 2029.

Melawan Leipzig pada Sabtu, Bayern ingin kembali ke jalur kemenangan sebelum menghadapi finalis tahun lalu, FC Arsenal, di Liga Champions. Saat ini, mereka tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Bundesliga (SC Freiburg dan BVB). Sementara itu, FCB masih punya peluang sangat besar untuk lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions.