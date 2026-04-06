Segala hal mengindikasikan bahwa Mark Diemers juga akan hengkang dari SC Cambuur musim panas ini. Pemain kunci tersebut telah menerima tawaran baru dari klubnya saat ini, namun hal itu sama sekali tidak membuatnya bersemangat, seperti yang terungkap dalam wawancara yang menyedihkan di ESPN.

Cambuur sudah memastikan promosi dan karenanya klub ini dapat bersiap-siap untuk Eredivisie. Namun, klub asal Frisia ini juga menghadapi masalah keuangan yang serius, sehingga menjadi tantangan besar untuk membentuk tim berkualitas. Sebagai contoh, Oscar Sjöstrand telah dijual seharga 2 juta euro ke Malmö FF, dan saat ini juga sedang diupayakan transfer untuk Ismaël Baouf. Untuknya, klub meminta harga yang sangat tinggi.

Kini, masa depan Diemers di klub pun tampak semakin tidak pasti. “Saya rasa bukan hak saya untuk berkomentar soal itu saat ini. Klub telah mengajukan tawaran kepada saya dan saya ingin berhenti sampai di situ saja,” kata gelandang tersebut dalam wawancara dengan Mark van Rijswijk di ESPN.

“Saat ini situasinya sama sekali tidak menjanjikan, tidak,” akui Diemers. “Kami saat ini benar-benar jauh berbeda dalam segala hal, jadi kita lihat saja apakah ini akan terwujud. Apakah saya lebih suka promosi ke Eredivisie bersama Cambuur? Ya, tapi itu harus berjalan lancar dari semua pihak. Jika tidak, maka saya akan mengambil jalan sendiri.”

Hans Kraay junior di studio ESPN kemudian sangat terkejut dengan wawancara Diemers. “Dia marah besar! Saya melihat dari ini bahwa dia sangat kesal karena tidak dihargai atas apa yang telah dia tunjukkan. Saya tidak bisa memperkirakan berapa banyak uang yang terlibat, tapi dia merasa tidak dihargai.”

“Jika sekarang ada yang menawarkan, dia juga akan menerimanya,” kata Kraay junior. “Lalu dia akan pindah ke klub lain. Ini terlihat seperti perpecahan, dan itu benar-benar perpecahan yang menyakitkan. Karena Diemers sangat cocok di sana, dia sangat cocok di sana…”

Toine van Peperstraten berpendapat bahwa Cambuur telah ‘sangat keliru’ dalam memperkirakan biaya stadion baru, sehingga kini klub tersebut menghadapi masalah keuangan. Beban utang Cambuur pada pengumuman laporan keuangan tahunan terakhir mencapai sekitar 45 juta euro.

“Saya mengerti bahwa sebagian besar dana transfer, termasuk untuk Sjöstrand, boleh diinvestasikan kembali untuk pemain baru,” kata Kraay junior. “Tapi itu memang harus dilakukan, kalau tidak, musim depan kita akan berada di posisi terbawah sejak hari pertama.”