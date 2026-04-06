Masalah kesehatan mendadak membuat bintang Napoli absen dalam laga melawan Milan

Tim Napoli mendapat pukulan telak menjelang laga yang dinanti-nantikan melawan Milan, Senin malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-31 Serie A.

Pertandingan ini sangat krusial dalam perebutan gelar juara, di mana pemenangnya akan berusaha terus mengejar pemimpin klasemen Inter Milan dan menekan mereka hingga detik-detik terakhir kompetisi.



Menurut jaringan "Sky Sport Italia", penyerang Denmark Rasmus Højlund merasa tidak sehat semalam akibat demam tinggi dan muntah-muntah akibat virus lambung.

Jaringan Italia tersebut menyebutkan bahwa kondisi kesehatan Højlund membuatnya tidak layak secara fisik untuk bermain melawan Milan, dan kemungkinan besar ia akan dicoret sepenuhnya dari daftar pemain.



Bintang muda ini dianggap sebagai pencetak gol utama dalam skuad Napoli dengan kontribusinya dalam 18 gol (14 gol dan 4 assist) dalam 37 pertandingan resmi.

Kehilangan ini menjadi pukulan telak bagi pelatih Antonio Conte, yang sudah kehilangan jasa Romelu Lukaku, David Neres, Antonio Vergara, Giovanni Di Lorenzo, dan Amir Rahmani.



