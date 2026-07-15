Masalah hukum menghalangi penunjukan Zidane sebagai pelatih timnas Prancis

Legenda sepak bola Prancis, Zinedine Zidane, dianggap sebagai kandidat terkuat untuk melatih timnas Les Bleus, yang gagal mencapai final Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, setelah kalah dari Spanyol (0-2) di semifinal, kemarin Selasa di Stadion Dallas.

Timnas Prancis akan bertanding dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, Sabtu mendatang, melawan Inggris atau Argentina, yang akan menjadi pertandingan terakhir bagi pelatih Didier Deschamps, setelah 14 tahun memimpin tim.

Menurut situs "Foot Mercato" Prancis, Federasi Sepak Bola Prancis terus mempersiapkan era pasca-Deschamps.

Zinedine Zidane tetap menjadi kandidat terkuat untuk menggantikannya, mengingat keinginan mantan bintang Les Bleus tersebut untuk melatih tim nasional, ditambah dukungan besar dari para penggemar yang dimilikinya, serta rekam jejak kepelatihannya yang gemilang bersama Real Madrid, yang ia bawa meraih gelar Liga Champions tiga kali.

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Namun, terdapat hambatan hukum yang berpotensi mempersulit negosiasi, setelah peraturan baru mengenai tata kelola olahraga profesional baru-baru ini mulai berlaku di Prancis.

Peraturan tersebut menetapkan batas atas untuk bonus tahunan di dalam federasi olahraga, sebesar 450 ribu euro secara total, kecuali jika pihak yang bersangkutan memperoleh pengecualian dari Kementerian Olahraga.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, karena Deschamps menerima gaji yang melebihi batas tersebut, dan Zidane diperkirakan tidak akan menerima kontrak dengan gaji yang jauh lebih rendah daripada pendahulunya, yang mungkin akan mendorong Federasi Sepak Bola Prancis untuk mengajukan pengecualian resmi, agar dapat memberinya gaji yang lebih tinggi.

Sikap Kementerian Olahraga

Sementara itu, Menteri Olahraga Prancis, Marina Ferrari, mengatakan bahwa pemerintah tidak campur tangan dalam pemilihan pelatih tim nasional, namun ia mengakui bahwa kasus Zidane merupakan situasi khusus, yang berarti pemberian pengecualian apa pun akan membuat kementerian memiliki peran tidak langsung dalam penyelesaian kontrak tersebut.

Laporan tersebut menambahkan bahwa skenario ini memicu kekhawatiran sebagian pengamat, yang khawatir hal ini akan ditafsirkan sebagai campur tangan politik dalam urusan federasi, sesuatu yang mungkin tidak disetujui oleh FIFA dan UEFA, mengingat komitmen keduanya terhadap otonomi federasi-federasi nasional.

Dalam beberapa minggu ke depan, Federasi Sepak Bola Prancis akan dituntut untuk menemukan keseimbangan antara kepatuhan terhadap undang-undang baru dan memastikan kontrak yang sesuai dengan status Zidane, sebagai langkah awal untuk memulai era baru bersama Les Bleus.