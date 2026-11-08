Masalah hukum mengancam Al Ahli Saudi akibat "bencana musim ini"!

Berkas pelatih asal Belanda, Marino Pusic, memasuki fase yang lebih rumit di dalam klub Al Ahli, setelah penasihat hukum Ahmed Al-Sheikhi mengungkap detail hukum terkait kontrak sang pelatih dan biaya pemutusannya, seraya memperingatkan risiko-risiko yang sejak awal dibebankan oleh kesepakatan yang disepakati tersebut kepada manajemen Al Ahli.

Kontrak dengan Pusic dianggap sebagai "bencana musim ini", di mana ia direkrut pada awal musim berjalan sebagai pengganti pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, yang diberhentikan secara mengejutkan.

Al-Sheikhi menjelaskan, dalam partisipasinya di program "Nadina", bahwa kontrak Pusic mengandung risiko hukum yang besar, setelah ditandatangani untuk durasi dua tahun yang mengikat, dengan nilai finansial yang tinggi mencakup gaji dan uang muka kontrak yang terjamin, tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk keluar dari kesepakatan yang melindungi klub jika ingin mengakhirinya lebih awal.

Penasihat hukum itu menunjukkan bahwa pemutusan kontrak pelatih asal Belanda tersebut bisa menelan biaya bagi Al Ahli hingga sekitar 50 juta riyal, mengingat tidak adanya klausul penalti yang lebih rendah yang memungkinkan klub mengakhiri kontrak dengan kompensasi gaji tiga atau enam bulan, sehingga penyelesaian tunggakan yang tersisa menjadi salah satu tantangan paling menonjol di hadapan manajemen.

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Terkait solusi yang tersedia, Al-Sheikhi menegaskan bahwa Al Ahli dapat merekrut pelatih baru dan menugaskannya untuk memimpin tim, bahkan sebelum mencapai penyelesaian akhir dengan Pusic, seraya menjelaskan bahwa krisis finansial dan hukum terkait kontrak tersebut tidak menghalangi klub untuk mengambil langkah ini.

Ia menambahkan bahwa penolakan pelatih asal Belanda itu terhadap penyelesaian dapat mendorong klub untuk menyerahkan berkas tersebut kepada Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", seraya menunjukkan bahwa sengketa terkait kontrak para pelatih tidak berujung pada sanksi olahraga berupa larangan pendaftaran, sehingga hal ini memberi Al Ahli ruang untuk bergerak tanpa menunggu kasus diselesaikan sepenuhnya.

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Al-Sheikhi juga mengesampingkan penerapan pengawasan finansial aktif terhadap klub Al Ahli, seraya menjelaskan bahwa Al-Raqi tergolong salah satu klub besar dengan pengeluaran paling rendah, dan semestinya memiliki surplus finansial dari dukungan yang tersedia baginya, sehingga mengurangi kemungkinan ia menjalani tindakan ini.

Detail-detail ini menempatkan manajemen Al Ahli di hadapan ujian yang sulit, sebab keinginan untuk mengakhiri petualangan Pusic dan mencari pengganti secara teknis berbenturan dengan biaya yang mendekati 50 juta riyal, sehingga krisis pelatih berubah menjadi berkas hukum dan finansial yang berat, yang penyelesaiannya menuntut agar tidak merusak stabilitas tim atau perhitungan finansial klub.