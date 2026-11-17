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LaLiga yang dipimpin Javier Tebas menanggapi pernyataan Real Madrid terkait putusan pengadilan yang memenangkan klub tersebut dalam sengketanya dengan LaLiga mengenai kesepakatan dengan dana investasi CVC.

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Real Madrid merilis pernyataan pada Selasa ini terkait putusan Mahkamah Agung yang memenangkan mereka dalam sengketa berkepanjangan dengan LaLiga. Mahkamah menolak banding LaLiga atas keputusan Pengadilan Regional Madrid, yang menguatkan pembatalan kesepakatan yang disahkan Rapat Umum LaLiga pada 12 Agustus 2021 untuk menyetujui kerja sama dengan dana investasi CVC dalam proyek "LaLiga Impulso".

Proyek "LaLiga Impulso" merupakan kesepakatan strategis antara LaLiga dan dana investasi global CVC untuk menyuntikkan dana sekitar 2 miliar euro guna mengembangkan klub-klub Spanyol.

Proyek ini bertujuan mempercepat pertumbuhan komersial dan digital LaLiga beserta klub-klubnya, sekaligus menjadikan Liga Spanyol sebagai entitas hiburan olahraga global.

Menurut putusan tersebut: "Dengan demikian, Mahkamah Agung menegaskan keabsahan pernyataan pengadilan mengenai batalnya kesepakatan yang memiliki arti ekonomi luar biasa, yang disahkan tanpa klub-klub memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui dan menilai cakupan, dampak, serta konsekuensi dari perubahan yang dilakukan terhadap transaksi tersebut."

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Namun, menurut harian "Mundo Deportivo", LaLiga menanggapi dokumen tersebut dengan menjelaskan sejumlah poin.

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Pertama, LaLiga menyatakan bahwa putusan itu "tidak memengaruhi keabsahan maupun status terkini proyek LaLiga Impulso, yang kemudian disetujui oleh Rapat Umum pada 10 Desember 2021".

Kedua, persoalan pokok proyek ini telah ditangani "dalam gugatan hukum terpisah, di mana Pengadilan Provinsi Madrid menolak gugatan dua klub penggugat, Real Madrid dan Athletic Bilbao, serta menguatkan keabsahan kesepakatan yang telah dibuat".

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LaLiga: Putusan Hanya Terbatas pada Masalah Formal

LaLiga berpendapat bahwa putusan ini hanya terbatas pada masalah formal yang sangat spesifik dari Rapat Umum yang digelar pada Agustus 2021.

Pengadilan Regional menyimpulkan bahwa Rapat Umum telah diselenggarakan secara sah, dan bahwa cacat yang didalilkan oleh kedua penggugat, Real Madrid dan Athletic Bilbao, tidak cukup untuk membatalkan kesepakatan tersebut.

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Terkait hak untuk memperoleh informasi, pengadilan juga menyimpulkan bahwa informasi yang diberikan LaLiga kepada anggotanya sudah lengkap dan memadai.

Meski demikian, Pengadilan Regional menolak banding LaLiga karena satu alasan: pengadilan menilai bahwa pencantuman klarifikasi bahwa klub non-anggota dan perseroan olahraga terbuka (SADs) tidak terdampak oleh transaksi tersebut merupakan perubahan substansial pada agenda rapat yang tidak dapat ditinjau terlebih dahulu oleh para peserta, sehingga melanggar hak mereka untuk memperoleh informasi.

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Selain itu, LaLiga menilai Mahkamah Agung tidak memutus pokok perkara, karena tidak mengeluarkan putusan yang menegaskan atau mengesahkan pertimbangan Pengadilan Regional.

LaLiga berpendapat keputusan Mahkamah Agung "hanya sebatas menolak banding karena bukti yang diajukan untuk banding tidak memadai, tanpa menyentuh persoalan pokok yang diangkat oleh LaLiga".

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LaLiga menyimpulkan bahwa sebagai konsekuensinya, "proyek LaLiga Impulso tetap berlaku sepenuhnya dan berjalan normal, serta berkontribusi pada modernisasi dan pengembangan sepak bola profesional Spanyol".