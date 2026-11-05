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Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Masalah di Tyneside! Matthias Jaissle buka suara soal gejolak di Newcastle saat hasil buruk menambah tekanan terhadap pelatih asal Jerman itu

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Pelatih kepala Newcastle United, Matthias Jaissle, menegaskan bahwa ia masih mendapat dukungan penuh dari dewan direksi klub meski rentetan hasil buruk membuat timnya terpuruk di peringkat ke-13. Pelatih asal Jerman itu semakin mendapat sorotan menyusul serangkaian kekalahan dan laporan tentang keretakan di ruang ganti St. James' Park.

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Jaissle tanggapi klaim adanya kebingungan di ruang ganti

Jaissle berupaya meredakan kekhawatiran yang kian besar mengenai masa depannya di Tyneside. Ia menegaskan bahwa dirinya merasakan dukungan penuh dari jajaran direksi klub. Newcastle United tengah melewati periode sulit setelah kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir dan tersingkir lebih awal dari Carabao Cup. Kini berada di peringkat ke-13 klasemen kasta tertinggi, tekanan terhadap Jaissle memuncak setelah kekalahan buruk di kandang dari Everton. Itu merupakan kekalahan kedua Newcastle United dari Everton dalam waktu kurang dari sepekan.

“Saya berusaha untuk tidak mengikuti apa yang ditulis, tetapi tentu saja sesekali Anda mendengar komentar,” kata Jaissle kepada The media. “Namun, hal yang menyenangkan adalah saya makin merasakan betapa besar komitmen orang-orang di klub, dan itu sangat penting pada pekan ketika ada spekulasi atau rumor. Itu sesuatu yang tidak bisa kami kendalikan. Jadi, senang mengetahui dan merasakannya, tetapi saya juga berusaha agar hal-hal seperti ini tidak mengalihkan perhatian saya.”

Jaissle bantah rumor kebingungan di ruang ganti

Meski sejumlah laporan menyebut beberapa pemain kebingungan dengan perubahan taktik belakangan ini, Jaissle bersikeras bahwa suasana sehari-hari di tempat latihan menunjukkan hal sebaliknya.

“Tidak perlu ada pertemuan; Anda bisa merasakan dukungan itu dalam pekerjaan sehari-hari,” tambah Jaissle dalam konferensi pers menjelang pertandingan. “Kami bekerja di tempat latihan ini dari pagi hingga malam, dan itu sesuatu yang bisa Anda rasakan. Tentu saja, sesekali Anda juga mendapat pesan. Itu menunjukkan kepada saya bahwa semua orang percaya pada proyek jangka panjang ini, dan semua orang juga memahami serta bersikap realistis tentang proses yang kami jalani dan posisi kami saat ini.”

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Masalah cedera jelang lawatan ke markas Fulham

Situasi Newcastle United kian sulit karena mereka akan bertandang ke Craven Cottage akhir pekan ini tanpa beberapa pemain penting. Pukulan terbesarnya adalah absennya gelandang asal Brasil, Joelinton, yang dipastikan tidak tampil setelah kembali mengalami masalah kebugaran. Ini menambah persoalan taktik bagi Jaissle, yang juga harus kehilangan Jacob Ramsey akibat skorsing satu pertandingan menyusul kartu merah. Sang pelatih mengonfirmasi kondisi gelandang andalannya itu dengan mengatakan: “Joelinton kembali mengalami cedera. Kami perlu menyusun rencana perawatan akhir untuknya dan melihat berapa lama ia akan absen,” menurut kanal media sosial resmi Newcastle United.

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07 Nov 2026

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Namun, ada sedikit harapan terkait kedalaman skuad. Pelatih asal Jerman itu mengungkapkan bahwa Matias Fernandez-Pardo kembali berlatih bersama kami setelah pulih dari infeksi virus yang membuatnya absen selama lebih dari dua pekan. Selain itu, pemain muda potensial Lewis Miley terus menunjukkan kemajuan berarti dalam pemulihannya. Jaissle menyebut kondisi pemain remaja itu “semakin membaik” setiap hari.

Newcastle United sangat berharap para pemain yang kembali itu dapat memberi dorongan saat mereka berupaya meraih kemenangan tandang beruntun setelah sebelumnya menang di markas Crystal Palace. Mereka ingin membuktikan bahwa kemerosotan belakangan ini hanyalah penurunan performa sementara.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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