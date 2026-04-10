Masalah daging dan hotel yang sial... Hal yang paling mengkhawatirkan Barcelona menjelang laga melawan Atlético Madrid!

Saat Barcelona bersiap untuk perjalanan mereka ke ibu kota Spanyol guna menghadapi Atlético Madrid dalam leg kedua perempat final Liga Champions, sejumlah laporan media mengungkap kisah-kisah aneh di balik layar rombongan Barcelona, termasuk keluhan terkait kualitas makanan dan upaya untuk mematahkan "kutukan" hasil negatif.

Menurut Radio Catalunya, para pemain Barcelona mengeluhkan kualitas daging di hotel-hotel Madrid, menegaskan bahwa mereka lebih menyukai daging yang disajikan di kompleks olahraga klub Catalan tersebut, dan meminta agar daging tersebut disediakan untuk mereka bahkan selama menginap di hotel.

Stasiun radio tersebut menyebutkan bahwa Barcelona tidak keberatan dengan hal itu, terutama karena harga daging di hotel sangat mahal dan setara dengan kaviar.

Dalam konteks yang sama, Barcelona mengubah tempat tinggalnya yang biasa di Madrid di Hotel InterContinental, dan kini bersiap untuk menginap di Hotel Eurostars.

Beberapa orang mengaitkan perubahan ini dengan hasil buruk tim musim ini, hingga hal itu menjadi semacam "mitos".

Barça berharap bisa membalas kekalahan di leg pertama melawan Atlético Madrid (2-0), di Stadion Camp Nou, pada leg pertama perempat final Liga Champions.