Masalah cedera di timnas Maroko semakin memburuk setelah hasil imbang melawan Norwegia: status Mazraoui, Salah-Eddine, dan tiga pemain lainnya masih belum pasti

Maroko dan Norwegia bermain imbang 1-1 dalam pertandingan persahabatan mereka di Harrison, New Jersey, pada hari Minggu. Setelah pertandingan tersebut, tim Maroko akan lebih fokus pada kondisi fisik Noussair Mazraoui dan Abde Ezzalzouli, yang harus ditarik keluar sebelum babak pertama berakhir, seminggu menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia mereka.

Sebelum pertandingan, sudah diketahui bahwa Chemsdine Talbi dan Nayef Aguerd tidak akan bisa bermain melawan Norwegia. Aguerd memainkan pertandingan terakhirnya pada bulan Maret dan, sama seperti Talbi, memiliki target untuk pulih sepenuhnya menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Brasil pada 14 Juni (00:00).

Pemain PSV Anass Salah-Eddine bermain selama 65 menit pada Selasa melawan Madagaskar, namun namanya tidak tercantum dalam daftar pemain pada Minggu.

Kekhawatiran pelatih nasional Mohamed Ouahbi semakin meningkat di babak pertama. Pertama, mantan pemain Ajax Mazraoui harus keluar, dan menjelang akhir babak pertama, Ezzalzouli juga harus menghentikan pertandingannya. Untuk saat ini, belum jelas apakah mereka harus khawatir tentang partisipasi di Piala Dunia.

Dengan bintang PSV Ismael Saibari sebagai penyerang, Maroko sudah unggul pada menit kedelapan. Abde memberikan umpan silang dari sisi kiri kepada Brahim Díaz, yang tendangannya tak mampu dihentikan oleh kiper Ørjan Nyland: 1-0.

Tim Maroko yang dominan harus menghadapi pukulan telak setelah setengah jam pertandingan dengan cedera yang dialami Mazraoui. Bek kiri tersebut tampaknya mengalami masalah pada lengannya setelah bertabrakan dengan lawan. Youssef Belammari menggantikannya.

Sebelum jeda, Abde dan Achraf Hakimi, di antara pemain lain, gagal menggandakan keunggulan, sebelum yang pertama harus keluar lapangan karena keluhan fisik. Di babak kedua pun Maroko tetap lebih unggul, namun terutama gelandang Roma Neil El Aynaoui kurang beruntung.

Tim Norwegia yang tampil di bawah ekspektasi akhirnya menyamakan kedudukan 15 menit sebelum pertandingan berakhir. Oscar Bobb melakukan penetrasi yang sangat baik di sisi kanan dan memberikan umpan balik yang sempurna kepada Martin Ødegaard, yang dengan meyakinkan mencetak gol ke sudut dekat: 1-1.

Norwegia akan kembali berlaga di Piala Dunia pada 17 Juni, setelah absen selama 28 tahun. Irak akan menjadi lawannya. Setelah itu, tim asuhan pelatih Ståle Solbakken akan menghadapi Senegal (23 Juni) dan Prancis (26 Juni).

Maroko akan bertanding melawan Brasil, Skotlandia (20 Juni), dan Haiti (25 Juni). Empat tahun lalu, Singa Atlas mencatat sejarah sebagai negara Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia.