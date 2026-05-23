Masalah besar menjelang Piala Dunia: negara peserta harus menjalani karantina selama 21 hari

Amerika Serikat ingin agar staf dan tim nasional Republik Demokratik Kongo menjalani karantina selama 21 hari menjelang Piala Dunia. Jika mereka tidak melakukannya, ada kemungkinan mereka tidak diizinkan masuk ke negara tersebut.

Awal pekan ini diketahui bahwa tim nasional Kongo telah membatalkan kamp pelatihan di ibu kota Kinshasa sebagai persiapan untuk Piala Dunia karena wabah virus Ebola yang menular dan mematikan di bagian timur negara tersebut.

Meskipun kamp pelatihan di ibu kota Kongo dibatalkan, lokasi pengganti telah ditemukan. Tim nasional tersebut akan bertolak ke Liège, Belgia.

Di sana, negara Afrika tersebut akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Denmark pada 3 Juni. Kurang dari seminggu kemudian, Chili akan menjadi lawan dalam pertandingan persahabatan di Cádiz, Spanyol.

Namun, masih ada masalah menjelang Piala Dunia. Andrew Giuliani, kepala tim tugas Piala Dunia Gedung Putih, mengatakan kepada ESPN: “Kami telah sangat jelas kepada Kongo: mereka harus menjaga integritas gelembung mereka selama 21 hari sebelum diizinkan datang ke Houston pada 11 Juni. Kami ingin memastikan bahwa dengan cara ini tidak ada yang masuk ke wilayah kami atau perbatasan kami.”

Selain itu, Kongo tidak berencana untuk mengubah persiapan Piala Dunia mereka. Menurut seorang pejabat tim, salah satu alasannya adalah semua pemain bermain di luar Kongo.

Kongo kembali berpartisipasi di Piala Dunia setelah absen selama 52 tahun. Negara ini tergabung dalam Grup K dan akan memainkan pertandingan grupnya melawan Portugal (17 Juni), Kolombia (24 Juni), dan Uzbekistan (malam 27 hingga 28 Juni). Kongo akan bertanding melawan Portugal di Houston, melawan Kolombia di Zapopan, Meksiko, dan melawan Uzbekistan di Atlanta.