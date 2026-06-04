Masalah besar dalam persiapan Jepang menjelang laga Piala Dunia melawan timnas Belanda

Tim nasional Jepang kembali memutuskan untuk pindah lokasi latihan selama persiapan menuju Piala Dunia 2026. Tim asal Asia ini meninggalkan kompleks latihan Tigres UANL dan pindah ke El Barrial, pusat latihan CF Monterrey.

Menurut berbagai media Meksiko, kondisi rumput menjadi alasan utama pemindahan ini. Jepang dilaporkan tidak puas dengan kualitas lapangan di kompleks latihan Tigres, yang baru-baru ini beralih dari rumput musim dingin ke rumput musim panas. Kondisi cuaca juga diyakini berkontribusi pada kondisi lapangan yang kurang memadai.

Sebelumnya, tim tersebut sempat pindah sementara ke kompleks latihan universitas, dan kini memilih El Barrial, salah satu kompleks latihan terbesar di Meksiko.

Tim Jepang diperkirakan akan berlatih di sana pada Kamis sore. Hal ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Monterrey, yang menyelesaikan sesi latihannya sendiri pada pagi hari. Belum jelas apakah tim Jepang juga dapat menggunakan kompleks latihan tersebut pada akhir pekan.

Jepang tiba pada 2 Juni di negara bagian Nuevo León dan disambut di sana oleh otoritas setempat, pendukung, dan staf hotel tim.

Untuk saat ini, belum jelas berapa lama Jepang akan berlatih di El Barrial. Menurut laporan, tim akan berangkat ke Nashville pada 8 Juni, di mana persiapan akhir untuk Piala Dunia akan dilanjutkan.

Yang menarik, Tunisia juga menggunakan El Barrial. Peserta Piala Dunia asal Afrika ini telah menunjuk kompleks latihan Monterrey sebagai markas tetap selama turnamen di Amerika Utara.







