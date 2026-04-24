Masalah bagi Ronald Koeman: Piala Dunia tampaknya masih jauh bagi pemain yang telah 52 kali membela tim nasional Belanda

Piala Dunia akan menjadi perlombaan melawan waktu bagi pemain timnas Belanda, Matthijs de Ligt. Bek Manchester United berusia 26 tahun ini telah absen sejak November akibat cedera punggung dan belum ada tanda-tanda ia akan segera kembali bermain.

Manchester United membagikan beberapa foto De Ligt pada Jumat, yang menunjukkan dirinya kembali berlatih di lapangan. Namun, akhir dari proses rehabilitasinya belum terlihat.

De Ligt berlatih secara individu, tetapi manajer Michael Carrick tidak dapat memberikan indikasi kapan pemain asal Belanda itu akan kembali ke skuad.

Hal ini membuat partisipasinya di Piala Dunia bersama Oranje terancam bagi bek yang kuat secara fisik ini, yang telah mencatatkan 52 penampilan internasional.

Dalam 51 hari ke depan, Belanda akan menghadapi Jepang di fase grup. Pada akhir Mei, pelatih nasional Ronald Koeman akan mengumumkan skuadnya.

Jika De Ligt dalam kondisi fit, ia memiliki peluang bagus untuk dipanggil. Namun, Manchester United hanya memiliki lima pertandingan tersisa di mana ia bisa mendapatkan ritme pertandingan.

De Ligt telah bermain di tiga turnamen besar bersama timnas Belanda: dua kali di Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia 2022