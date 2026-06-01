'Masalah bagi Prancis menjelang Piala Dunia? Pemain kunci kemungkinan absen selama beberapa minggu'

Menurut Foot Mercato, William Saliba mengalami cedera. Bek Arsenal tersebut kemungkinan akan absen selama beberapa minggu, sehingga partisipasinya di Piala Dunia terancam.

Masalah ini bermula saat final Liga Champions Sabtu lalu, di mana Arsenal harus mengakui keunggulan Paris Saint-Germain setelah adu penalti. Saliba memang belum dalam kondisi fit sepenuhnya, namun tetap bermain penuh sepanjang pertandingan, termasuk perpanjangan waktu. Hal ini kemungkinan memperparah cederanya, demikian yang dilaporkan.

Cedera apa tepatnya yang dialaminya masih belum jelas. Namun, situasi seputar bek berusia 24 tahun ini menimbulkan kekhawatiran di dalam FFF, asosiasi sepak bola Prancis.

Hal itu bukan tanpa alasan. Pemain yang telah 31 kali membela timnas ini tak terpisahkan dari tim Didier Deschamps dalam beberapa tahun terakhir. Pada Piala Dunia sebelumnya ia masih menjadi pemain cadangan, namun sejak saat itu ia hampir selalu menjadi starter.

Pertanyaannya adalah siapa yang akan menjadi penggantinya dan berposisi di samping Dayot Upamecano. Maxence Lacroix, Ibrahima Konaté, Lucas Hernández, dan Jules Koundé berpotensi mengisi posisi tersebut.

Prancis berada di Grup I, dengan Senegal, Norwegia, dan Irak sebagai lawannya. Pertandingan grup pertama dijadwalkan pada 16 Juni melawan Senegal. Apakah Deschamps dapat memanggil Saliba saat itu, masih menjadi pertanyaan.