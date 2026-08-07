Suasana di sekitar Leon Goretzka kini sepi. Dalam beberapa hari terakhir bahkan tidak ada lagi rumor transfer soal pemain tim nasional itu. Kegaduhan mengenai perannya dalam bencana Piala Dunia Jerman juga sudah lama mereda. Terakhir, Goretzka terlihat lebih dari sepekan lalu, saat ia mengembalikan mobil dinasnya di Bayern Munich.

Lalu bagaimana? Pada akhir Juli, disebutkan bahwa mantan pelatihnya di Munich, Hansi Flick, dan Barcelona memiliki minat yang samar terhadap gelandang tersebut sebagai pengganti Frenkie de Jong yang cedera. Namun, direktur olahraga Barca, Deco, pada akhirnya disebut menolak.

Dengan demikian, klub baru untuk pemain 31 tahun itu tampaknya masih belum terlihat, bahkan beberapa pekan setelah kepergiannya dari Munich. Padahal, awalnya situasinya tampak seolah semua pintu terbuka untuk Goretzka. Klub-klub ternama seperti Barca, Arsenal, Juventus Turin, AC Milan, Napoli, atau Atlético Madrid dikaitkan dengan pemain yang sudah 73 kali membela tim nasional itu. Pada Mei lalu, Goretzka masih santai berbicara tentang "situasi yang istimewa", ia ingin "100 persen berhasrat" pada proyek baru.

Leon Goretzka disebut memasang tuntutan terlalu tinggi kepada klub-klub peminat

Namun, situasinya kini tampaknya tidak lagi seistimewa itu. Dalam semua spekulasi yang beredar, tuntutan pihak pemain yang terlalu tinggi terus disebut sebagai masalah. Menurut kabar yang beredar, pemain yang berstatus bebas transfer itu membayangkan gaji tahunan tujuh juta euro bersih serta uang tanda tangan di kisaran sepuluh juta euro. Di Bayern, Goretzka disebut terakhir menerima 13 juta euro bruto.

Pada 30 Juni, kontrak pemain kelahiran Bochum itu berakhir setelah delapan tahun bersama sang juara rekor dengan 15 gelar, termasuk treble 2020. Di Piala Dunia, Goretzka ingin sekali lagi memamerkan diri - tetapi itu gagal total.

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Peran meragukan Leon Goretzka dalam bencana Piala Dunia Jerman: "profesional teladan" eks?

Pada Maret, mantan pelatih tim nasional Julian Nagelsmann masih menjanjikan peran kepemimpinan untuknya di tim DFB, tetapi di turnamen di Amerika Utara Goretzka hanya mencatat tiga penampilan singkat yang minim. Degradasi mendadak itu kabarnya sama sekali tidak disukai Goretzka. Sport Bild melaporkan dengan mengutip sumber di sekitar tim, bahwa pemain 31 tahun itu menarik diri dan kerap berada dalam suasana hati yang buruk. Selain itu, menurut laporan tersebut, pemain berpengalaman itu mengibaskan tangan dengan frustrasi dalam adu penalti penentuan di babak 32 besar melawan Paraguay.

Padahal, di Bayern Goretzka selalu dianggap sebagai profesional teladan. Bahkan pada musim terakhirnya di Munich, ia menerima perannya sebagai pelapis di belakang Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic. "Leon selalu menjadi pemain penting di Bayern dan berulang kali menunjukkan apa artinya menjadi seorang profesional sejati dan berjuang," tegas pelatih Vincent Kompany saat perpisahannya pada Mei.

Kelebihan-kelbihan itu sejauh ini belum juga membawanya ke klub baru. Padahal, sebelum Piala Dunia Goretzka masih optimistis. Ia ingin "sekali lagi bermain sepak bola yang benar-benar kompetitif di luar negeri". Karena itu, ia menolak tawaran dari Chicago Fire di MLS. Sebaliknya, ia mengatakan, "saya rasa saya pasti akan menemukan sesuatu yang bagus".

Pencarian masih berlanjut.