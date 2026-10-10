Masa tinggal Tolu Arokodare yang lebih lama di Ajax kini sudah terancam. Demikian penilaian Het Parool dalam analisis panjangnya.

Striker 25 tahun itu saat ini dipinjam dari Wolverhampton Wanderers. Setelah musim ini, Ajax juga memiliki opsi pembelian senilai 20 juta euro untuk Tolu, yang sejauh ini memberikan kesan luar biasa di Amsterdam. Namun, pengaktifan opsi pembelian itu kini sudah menjadi sangat tidak pasti.

Hal itu sepenuhnya berkaitan dengan cedera ligamen lutut serius yang dialami Kasper Dolberg, yang tidak akan bermain lagi pada musim ini. “Cedera pemain Denmark itu bukan hanya drama pribadi baginya, tetapi juga pukulan secara olahraga dan finansial bagi Ajax,” tulis Het Parool.

Menurut surat kabar tersebut, cedera Dolberg berdampak langsung pada rencana transfer Ajax. Pada awalnya, muncul keraguan terhadap kemampuan finansial klub Amsterdam itu untuk mendatangkan tambahan pemain pada musim dingin, tetapi di sisi lain transfer-transfer musim panas juga ikut berada dalam ketidakpastian.

Pasalnya, akibat cedera Dolberg, menjual pemain Denmark itu akan menjadi nyaris mustahil, sesuatu yang pada musim panas lalu juga sudah terbukti hampir mustahil. “Apakah Ajax secara finansial mampu mengaktifkan opsi pembelian sekitar 20 juta euro untuk Arokodare?” tanya Het Parool.

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Situasi seputar Dolberg terasa makin menyakitkan bagi Ajax, karena klub itu pada musim panas lalu memang sudah mencoba menjual pemain Denmark tersebut. Klub Amsterdam itu melakukan pembicaraan dengan FC Midtjylland dan Lille OSC, tetapi transfer tidak terwujud.

Jordi Cruijff kini dihadapkan pada pilihan yang amat sulit. Merekrut Tolu secara permanen menelan biaya sekitar dua puluh juta euro, sementara untuk sementara klub nyaris tidak memiliki prospek untuk mendapatkan kembali uang lewat penjualan Dolberg. Di sisi lain, pemain Nigeria itu merupakan salah satu pemain terbaik Ajax pada musim ini.