Masa tenang telah berakhir: Mourinho melepas topengnya dan menunjukkan wajah aslinya

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Special One memulai era benturan

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Dalam beberapa pekan terakhir, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mulai mengubah gayanya dan kembali ke sisi dirinya yang paling keras. Sebulan lalu ia menyatakan: "Saya merasa lebih nyaman. Sudah bertahun-tahun, bukan baru-baru ini saja, saya merasa lebih bisa mengendalikan emosi saya."

Dan memang, begitulah ia tampil dalam konferensi pers, bersahabat dan tenang bahkan dengan salah satu musuh periode pertamanya di klub ibu kota Spanyol: media, demikian menurut laporan surat kabar "Marca"

Namun konferensi pers setelah keputusan kontroversial perangkat pertandingan dalam derbi melawan Atletico Madrid menjadi titik balik.

Mourinho sempat menyinggung niatnya setelah kekalahan dari Real Betis, tetapi masih dengan ragu-ragu, hingga ia muncul di Stadion Metropolitano dengan membawa selembar kertas bergambar pelanggaran keras terhadap Valverde, dan berkata: "Saya pikir keadaan sudah berubah dan tidak lagi seperti dulu, tetapi mereka menjelaskan kepada saya bahwa ternyata tidak demikian."

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Konferensi pers sebelum pertandingan melawan Villarreal menegaskan hal itu. Selain memusuhi para pengadil lapangan, media kembali masuk ke dalam daftar, terkait proses pemulihan Kylian Mbappe yang dilakukan jauh dari Valdebebas. Kini ia langsung menudingkan jari kepada pers karena kampanye yang "tidak masuk akal", dan ia menilai sorakan cemoohan di Stadion Santiago Bernabeu akan menjadi kemenangan bagi para jurnalis.

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Surat kabar "Marca" melanjutkan laporannya: "Perilakunya di pinggir lapangan saat melawan Villarreal menegaskan hal tersebut. Mourinho, yang sejauh ini tampak relatif tenang di posisinya, menjadi lebih aktif. Ia berdiri hampir sepanjang waktu, dan menyampaikan protesnya dengan marah kepada hakim garis keempat. Ia bahkan sempat terpeleset ketika bangkit dengan cepat dan melompat ke lapangan setelah pelanggaran keras Foyth terhadap Mbappe. Pelatih asal Portugal itu menerima kartu kuning, tetapi hal itu tidak menghentikannya untuk terus berjuang."

Namun citra Mourinho yang familiar kembali muncul saat gol Vinicius Junior (yang dianulir), ketika pelatih Portugal itu berlari sejauh 40 meter sambil menunjukkan euforianya, hingga sampai ke bendera sudut dan memeluk para pemain lainnya.

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Ada satu manuver terakhir, yang pernah ia gunakan beberapa kali selama periode pertamanya bersama klub: tidak duduk di ruang pers setelah pertandingan. Pandangan yang berkembang adalah bahwa ia lebih memilih untuk tidak berbicara karena takut mendapat sanksi. Pada periode pertamanya bersama Real Madrid, pelatih Portugal itu kadang membiarkan Karanka, asistennya saat itu, yang berbicara, tetapi kali ini tidak ada seorang pun yang berbicara.

Mourinho ingin memikul seluruh tanggung jawab atas apa yang terjadi di Real Madrid. Ketika tim kesulitan meraih kemenangan, ia menganggap hal itu sebagai cara untuk melindungi para pemainnya, dan cara untuk mengalihkan perhatian dari kelemahan tim. Menciptakan permusuhan juga menjadi sarana untuk menyatukan pendukung Bernabeu dalam satu barisan.

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Surat kabar itu menutup laporannya: "Waktu akan mengungkap sejauh mana strategi ini berhasil. Real Madrid masih terlibat di semua ajang, dan di akhir musim, akan tiba waktunya untuk menilai siapa yang bertanggung jawab atas gelar yang diraih atau yang hilang."