Masa-masa suram di Feyenoord tampaknya sudah terlupakan: pemain yang sempat gagal kini sedang menuju Piala Dunia

Saluran olahraga besar Kanada, TSN, yakin bahwa Cyle Larin pasti akan tampil di Piala Dunia musim panas mendatang. Penyerang berusia 30 tahun itu tidak tampil meyakinkan saat dipinjamkan ke Feyenoord pada paruh pertama musim ini, namun kini tampil sangat baik bersama Southampton.

Pihak Kanada sangat terkesan dengan penampilan pemain yang telah 88 kali membela timnas ini di Inggris. “Betapa luar biasanya perubahan nasib Larin. Sepertinya kurangnya waktu bermain dan masa peminjaman yang berantakan di Feyenoord akan membuatnya kehilangan tempat di starting line-up Piala Dunia. Bahkan sempat dibicarakan apakah Larin akan masuk dalam skuad 26 pemain.”

“Semua pembicaraan itu kini telah sirna karena Larin pindah ke Southampton pada Januari. Dengan waktu bermain yang teratur di The Saints, Larin tampak seperti terlahir kembali. Dia percaya diri. Dia bermain bagus. Dia kembali mencetak gol,” kata mereka dengan nada sangat memuji.

Larin kembali menjadi versi terbaik dirinya, demikian dicatat. “Lihat saja golnya pada menit ke-61 pekan lalu saat menghancurkan Wrexham 5-1 untuk melihat level apa yang membuatnya menjadi pemain inti yang begitu logis bagi Kanada dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia 2022.”

Analis Steven Caldwell bahkan berpendapat bahwa Larin harus menjadi starter di Piala Dunia. “Larin sudah pasti masukdalam starting eleven Kanada, dalam formasi dua penyerang bersama Jonathan David dari Juventus.”

Berbagai media Inggris sudah mulai melihat ke depan melampaui Piala Dunia. Diperkirakan Southampton akan berusaha untuk merekrut Larin secara permanen dari RCD Mallorca.

Larin telah bermain dalam lima belas pertandingan resmi untuk Southampton. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak enam gol dan satu assist.