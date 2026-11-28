Bagikan Ikuti GOAL di Google

Krisis Manchester United mencapai titik terendah baru pada Sabtu ketika laga kandang pertama Mauricio Pochettino sebagai pelatih berakhir dengan kekalahan memalukan 4-0 dari Brentford. Meski suasana di Old Trafford memanas, Youri Tielemans meminta rekan-rekan setimnya tetap bersatu mendukung visi taktik pelatih baru mereka.

Iklan

Mimpi buruk Pochettino di Old Trafford

Awal era Pochettino di Old Trafford dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk setelah Manchester United menelan kekalahan telak 4-0 untuk kedua kalinya secara beruntun . Masalah di lini pertahanan juga membuat Manchester United gagal mencatatkan nirbobol dalam 12 laga pembuka liga untuk kedua kalinya sepanjang sejarah. Mereka sebelumnya mengalami rentetan serupa pada musim 1930-31 di kasta tertinggi.

Menanggapi penampilan buruk itu, gelandang Tielemans tidak menutupi kenyataan yang dihadapi tim saat berbicara seusai pertandingan. Kepada BBC MOTD, pemain tim nasional Belgia itu mengungkapkan kekecewaan yang dirasakan seluruh anggota tim: “Berat. Ini tidak menyenangkan. Anda kalah 4-0 di kandang, tidak mencetak gol, kebobolan, lalu akhirnya kalah. Itu sulit diterima. Ini berat karena kami menciptakan peluang untuk mencetak gol. Lalu kami tidak mencetak gol, mereka mendapat peluang, kemudian setengah peluang, dan itu menjadi gol. Tiba-tiba skornya 2-0. Sulit diterima.”

Tielemans menyerukan persatuan

Peluit akhir babak pertama di Old Trafford disambut cemoohan setelah dua gol Callum Wilson dalam selang 13 menit membawa Brentford unggul jauh. Sang penyerang membuka skor pada menit ke-19 dengan menemukan ruang di antara dua bek untuk menuntaskan umpan Dango Ouattara. Ia kemudian menggandakan torehan golnya lewat penyelesaian keras setelah Mikkel Damsgaard membelah pertahanan United dan Ouattara menciptakan ruang tambahan.

Harapan Manchester United untuk bangkit pupus pada menit ke-82 ketika Kristoffer Ajer menyambar bola dari sepak pojok menjadi gol, memperlihatkan masalah tuan rumah yang terus berlanjut dalam menghadapi bola mati. Kevin Schade kemudian menambah penderitaan United pada menit-menit akhir dengan mencungkil bola melewati Senne Lammens untuk memastikan kemenangan meyakinkan dan membuat tim Pochettino menelan dua kekalahan 4-0 secara beruntun.

Iklan Iklan

“Kami sedang melalui masa-masa sulit,” lanjut Tielemans. “Kami harus berjuang, tetap bersatu, dan bekerja keras di lapangan latihan. Ini bukan masa yang baik. Tentu saja, itu sepenuhnya wajar. Para suporter bersama kami, mereka merasa tidak nyaman, dan kami sebagai pemain juga begitu. Kami juga frustrasi. Saat ini, segalanya belum berjalan baik bagi kami. Kami harus terus berjuang. Kami melakukannya sebagai tim. Sebagai tim, kami belum cukup baik. Itulah kenyataannya. Kami harus menerimanya, bertanggung jawab, dan melangkah maju.”

Topik Terkait

Percaya pada proses Pochettino

Meski awal masa jabatannya sulit, Tielemans yakin Pochettino adalah sosok yang tepat untuk memimpin pembangunan kembali tim . Pelatih asal Argentina itu mengambil alih Manchester United setelah kepergian Michael Carrick, tetapi belum meraih kemenangan dalam tiga laga pertamanya. Timnya kalah 4-0 dari Liverpool di Liga Primer, lalu bermain imbang 2-2 dengan Sporting CP di Liga Champions, sebelum kembali kalah 4-0 dari Brentford.

Mengenai pergantian pelatih itu, Tielemans menambahkan: “Situasinya memang seperti itu. Dia datang di tengah musim ketika ada banyak pertandingan. Dia berusaha menerapkan ide-idenya dan menyampaikan pesannya kepada tim. Orang-orang tidak melihat pekerjaan yang dilakukan di balik layar karena hasilnya masih buruk. Semoga hasil yang baik segera datang. Kami tahu ini bukan masa yang positif. Kami belum memenangi pertandingan sejak menghadapi Roma di kandang dalam laga Liga Champions sebelum jeda. Kami hanya perlu mendapatkan kembali perasaan menang itu pada laga berikutnya.”

Iklan

United terancam terpuruk ke dasar klasemen

Kekalahan ini membuat Manchester United terpuruk di posisi ke-19 dengan hanya delapan poin. Satu-satunya kemenangan mereka musim ini masih kemenangan atas Ipswich pada Agustus. Sementara itu, kemenangan impresif Brentford mengangkat mereka ke posisi kelima dengan 20 poin. Situasi United bisa semakin buruk: mereka dapat turun ke dasar klasemen Liga Primer pada Minggu jika Crystal Palace mengalahkan Hull City.