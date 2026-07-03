Tim nasional Aljazair mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia 2026, setelah kalah 0-2 dari tim nasional Swiss, dalam pertandingan babak 32 besar yang digelar di Stadion "BC Place", Kota Vancouver.

Jaringan "Stats Foot" asal Prancis mengungkap rekor negatif baru yang menghantui "Para Pejuang Gurun", dengan menegaskan bahwa timnas Aljazair belum pernah meraih kemenangan dalam sepuluh pertandingan terakhirnya melawan tim-tim Eropa di Piala Dunia, hanya mencatatkan empat hasil imbang dan enam kekalahan, sejak kemenangan bersejarahnya atas Jerman dengan skor 2-1 pada edisi 1982.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa Aljazair merupakan satu-satunya tim Afrika yang kalah dengan selisih dua gol atau lebih di babak gugur Piala Dunia 2026 hingga saat ini.

Sementara itu, akun “Mr. Sheep” yang spesialis dalam statistik menyoroti fakta unik terkait pelatih Aljazair, Vladimir Petković, yang menghadapi timnas Swiss—tim yang pernah ia latih dan bawa ke putaran final Piala Dunia 2018.

Akun tersebut menjelaskan bahwa Petković menjadi pelatih ketujuh dalam sejarah Piala Dunia yang menghadapi tim yang pernah dilatihnya, sekaligus menjadi pelatih pertama yang menjalani pertandingan semacam itu di babak gugur.

“Mr. Sheph” menyoroti kasus-kasus sebelumnya yang paling menonjol dari para pelatih yang menghadapi tim nasional yang pernah mereka latih di Piala Dunia, yaitu: "Bora Milutinović: Tiongkok (0-2) Kosta Rika pada edisi 2002, Luis Fernando Suárez: Honduras (1-2) Ekuador pada edisi 2014".

Selain itu, “Reinaldo Rueda: Ekuador (2-1) Honduras pada edisi 2014, Jürgen Klinsmann: Amerika Serikat (0-1) Jerman pada edisi 2014, Carlos Queiroz: Iran (1-1) Portugal pada edisi 2018, dan Paulo Bento: Korea Selatan (2-1) Portugal pada edisi 2022".