Empat gol Real Madrid ke gawang Sevilla di Stadion Santiago Bernabeu bukan sekadar tambahan tiga poin dalam perjalanan menuju puncak klasemen, melainkan pengumuman lahirnya bintang baru yang bisa mengubah seluruh keseimbangan di kubu Los Blancos sebelum El Clasico yang dinanti-nanti.

Los Merengues meraih kemenangan telak 4-1 berkat gol-gol Guler, Mbappe, dan Diomande, namun semua mata tertuju kepada winger asal Pantai Gading Yan Diomande, yang menampilkan performa lengkap dengan mencetak satu gol dan menciptakan satu assist, menegaskan bahwa dirinya bukan lagi sekadar pemain pengganti.

Dalam analisis yang mencuri perhatian melalui program "Carrusel Canalla", jurnalis terkenal Antonio Romero memberikan penilaian tegas atas apa yang dilihatnya, dengan berkata: "Ini adalah pertandingan hebat pertama yang sesungguhnya bagi Diomande dengan seragam Real Madrid."

Romero tidak berhenti pada pujian, ia juga menyampaikan pesan peringatan langsung kepada bintang Brasil Vinicius Junior, yang absen karena skorsing, dengan mengatakan: "Dengan munculnya pemain Pantai Gading itu, Vinicius harus segera meningkatkan level penampilannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia menghadapi persaingan yang nyata dan sangat ketat untuk posisinya."









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Romero menambahkan dalam pembacaannya secara teknis tentang masa depan tim: "Jika Real Madrid ingin menguasai bola, mereka akan bisa melakukannya di 95% pertandingan. Memang benar merebutnya dari Barcelona itu sulit, tetapi mereka mampu melakukannya. Hari ini kita melihat versi yang sangat baik dari Real Madrid melawan tim yang bagus, versi yang sangat mendekati tim yang mampu bersaing dengan Barcelona di El Clasico."

Romero mengungkap susunan pemain yang menurutnya paling tepat untuk menghadapi laga di Camp Nou, sekaligus mengkritik beberapa pilihan yang muncul: "Endrick adalah pemain yang hebat, tetapi dia bukan winger. Saya pikir dia akan terlalu berlebihan untuk pertandingan El Clasico. Valverde termasuk salah satu bek sayap terbaik di dunia, tetapi posisi terbaiknya adalah di depan bek sayap. Untuk bermain di lini tengah, kamu butuh presisi tinggi dalam memperlakukan bola, dan itulah yang tidak dimiliki Valverde."

Di sisi lain, analis dan mantan pemain Rafa Alkorta menyetujui pandangan tersebut, menilai bahwa pelatih Jose Mourinho mengambil langkah cerdas dengan mengubah susunan pemain inti dibandingkan pertandingan melawan Roma.

Alkorta berkata: "Dengan Guler bermain dekat dengan Tchouameni, persentase penguasaan bola dan kontrol atas pertandingan meningkat, serta peluang untuk menciptakan lebih banyak kesempatan juga bertambah. Diomande dan Endrick memberikan kontribusi besar di sisi pertahanan, dan itu jelas serta sangat penting."

Alkorta melanjutkan analisisnya dengan pesan dukungan untuk Vinicius, namun dengan syarat adanya persaingan baru ini: "Ini hal yang penting bagi Vini, karena sekarang dia memiliki rekan yang sangat kuat. Kami berharap persaingan ini bermanfaat baginya, karena dia masih termasuk yang terbaik di dunia."

Ia menutup dengan mengatakan: "Tidak ada rahasia, tim menjadi lebih seimbang dan lebih terorganisir, terutama ketika para pemain sayap membantu para bek sayap. Melawan Sevilla, Cucurella jauh lebih sedikit mengalami kesulitan. Tim-tim yang benar-benar kuat ketika kehilangan bola akan menekan dengan keras dan merebutnya kembali, dan hari ini kita melihat itu pada Diomande."







