Masa kebal hukumnya telah berakhir... Apakah Mourinho akan memulai masa jabatannya bersama Real Madrid dengan menempatkan Vinícius di bangku cadangan?

Vinícius Júnior tidak lagi kebal kritik di Santiago Bernabéu. Sejak kedatangan José Mourinho sebagai pelatih kepala, Real Madrid telah menyampaikan pesan yang tegas dan jelas kepada bintang Brasilnya: tidak ada lagi perlindungan, dan tidak ada pemain yang kebal kritik.

Menurut surat kabar Spanyol "OKDIARIO", musim depan akan sangat berbeda; karena proyek Mourinho didasarkan pada satu prinsip: Semua orang memulai dari nol, dan klub tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu, ketika beberapa nama menjadi "suci" di ruang ganti, yang menurut pelatih asal Portugal dan manajemen telah merusak semangat kompetisi.

Surat kabar tersebut menyoroti bahwa perubahan ini tidak berarti Vinícius kehilangan posisinya; pemain Brasil itu tetap dianggap sebagai salah satu aset terpenting tim, dan pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan dengan aksi individu, namun keistimewaan yang ia nikmati dalam beberapa musim terakhir telah berakhir.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Mourinho tiba di Valdebebas dengan wewenang penuh, serta lampu hijau dari Florentino Pérez untuk mengambil keputusan apa pun yang dianggapnya perlu, termasuk menempatkan pemain mana pun di bangku cadangan, dan Vinícius tidak terkecuali.

Situasi ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada masa Xabi Alonso, ketika pelatih asal Basque itu mencoba mengurangi status istimewa yang telah diperoleh sayap Brasil tersebut. Saat itu, upaya tersebut menemui ketegangan internal, dan sang pemain tidak menangani situasi tersebut dengan cara yang ideal.

Namun, perbedaannya hari ini, menurut sumber klub, adalah bahwa Mourinho tidak datang sebagai pelatih biasa, melainkan sebagai pemimpin proyek yang sepenuhnya didukung untuk mengembalikan ketertiban dan hierarki ke ruang ganti yang baru-baru ini dilanda ketegangan dan masalah pribadi.

Sejak hari pertama, Real Madrid telah menjelaskan kepada Mourinho bahwa tidak ada yang menjamin posisinya hanya berdasarkan nama atau sejarah. Satu-satunya kriteria adalah performa dalam latihan dan pertandingan, dan jika pelatih menilai rekan setim lain lebih siap, atau rencana pertandingan membutuhkan gaya bermain yang berbeda, Vinícius akan duduk di bangku cadangan tanpa ragu.

Di klub raja, mereka percaya bahwa pesan ini mungkin merupakan hal terbaik yang terjadi pada pemain Brasil tersebut setelah musim yang diwarnai kritik dan ketidakstabilan di momen-momen krusial. Persaingan yang sesungguhnya, bukan perlindungan, adalah hal yang mungkin mengembalikan versi terbaik dirinya.

Kesimpulan yang diterima Vinícius jelas: Mourinho ada untuk mengambil keputusan tanpa memandang nama. Di Madrid yang baru, ia hanyalah salah satu pemain dalam skuad, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada yang menjamin posisinya.