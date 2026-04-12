Masa jabatan Renard telah berakhir... Piala Dunia memanggil duo "Roushen" untuk memimpin timnas Arab Saudi

Pelatih asal Prancis, Hervé Renard, yang saat ini menjabat sebagai pelatih tim nasional Saudi, tampaknya akan segera meninggalkan jabatannya dalam waktu dekat, seiring dengan maraknya laporan yang menyebutkan kemungkinan adanya pergantian pelatih menjelang turnamen mendatang.

Hal ini bertepatan dengan beredarnya beberapa nama calon penggantinya, yang memicu spekulasi mengenai identitas pelatih berikutnya yang mungkin akan memimpin "Al-Akhdar" di masa mendatang, di tengah antisipasi besar dari para penggemar terhadap apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Sumber dari program "Dourina Ghair" Saudi menyebutkan detail apa yang terjadi di dalam Federasi Sepak Bola Saudi, di mana mereka menegaskan bahwa masa jabatan Renard telah berakhir, dan ia akan diberhentikan dalam beberapa hari ke depan.

Mereka menjelaskan bahwa "telah ada kesepakatan untuk menunjuk salah satu dari dua kandidat, yaitu pelatih Al-Taawoun asal Brasil, Breckles Chamosca, atau pelatih Al-Khaleej asal Yunani, Georgios Donis, untuk menggantikan pelatih asal Prancis tersebut".

Dia juga menyebutkan bahwa "Pelatih asal Portugal, Pedro Emanuel, yang saat ini menjabat sebagai manajer teknis Al-Fayha, termasuk dalam daftar calon, namun peluang lebih besar condong ke Donis atau Chamosca".

Sumber-sumber tersebut menegaskan bahwa "beberapa hari terakhir ini terjadi beberapa gerakan aneh dari Donis yang mulai menanyakan tentang beberapa pemain yang berpartisipasi di Liga Roshen, jumlah menit bermain, dan hal-hal lainnya, yang mengindikasikan kemungkinan ia akan mengambil alih tugas tersebut".

Sedangkan Chamusca telah dinegosiasikan oleh pejabat Federasi Sepak Bola Saudi, dan ia telah menyatakan keinginannya untuk memimpin "Tim Hijau" selama putaran final Piala Dunia 2026.



