Masa Depan Vlahovic... 6 Juta Euro Memisahkan Mimpi dan Kenyataan

Baik Juventus maupun penyerang asal Serbia, Dušan Vlahović, memutuskan untuk bersabar, demi menghindari sia-sianya upaya yang telah dilakukan selama ini. Meskipun demikian, kedua belah pihak tetap berharap dapat mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak. Minggu depan mungkin akan menjadi penentu, dengan menanti pertemuan baru antara ayah sang pemain, Miloš Vlahović, dan manajemen klub untuk menyelesaikan poin-poin yang masih tertunda serta detail-detail penting.

Surat kabar Italia "Tutto Mercato" melaporkan: "Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan awal mengenai gaji, di mana pemain tersebut akan menerima gaji lebih dari 6 juta euro per tahun termasuk insentif, namun tetap lebih rendah dari gaji rekan setimnya, Kenan Yildiz, yang akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di tim mulai musim depan dengan gaji sebesar 7 juta euro."

Dia menambahkan: "Adapun mengenai durasi kontrak, telah disepakati untuk dua tahun. Meskipun kedua belah pihak menyetujui poin ini, beberapa kekhawatiran masih ada di lingkaran pemain, karena orang-orang terdekatnya berpendapat bahwa kontrak jangka pendek dapat memberikan keunggulan lebih besar bagi klub, terutama karena pemain tersebut mungkin kembali berada di bursa transfer setelah hanya satu tahun."

Di sisi lain, Juventus mempertahankan sikap yang jelas: masa depan Vlahović belum sepenuhnya terjamin, namun klub siap memberinya kesempatan baru untuk membuktikan dirinya setelah empat tahun yang penuh pasang surut, dengan gaji tinggi yang mungkin sulit ia dapatkan di klub lain. Klub juga menyadari bahwa sang pemain belum mencapai kesepakatan dengan tim lain mana pun, dan tampaknya saat ini tidak tertarik untuk mempertimbangkan tawaran dari luar.

Getty Images

Cedera mengubah situasi

Hingga baru-baru ini, fokus Vlahovic tertuju pada mengakhiri musim dengan sebaik mungkin, demi memperluas pilihannya dan memperkuat posisinya dalam negosiasi. Namun, cedera terbaru mengubah situasi, dan menghalangi sang pemain untuk menampilkan penutup musim yang sempurna seperti yang ia harapkan.

Meskipun demikian, kebutuhan Juventus terhadapnya bisa menjadi kartu truf dalam negosiasi, asalkan Dusan Vlahovic, atau lingkarannya, menunjukkan fleksibilitas terkait bonus penandatanganan dan komisi agen, demikian dilaporkan surat kabar "Tutto Mercato".

Menurut perkiraan, sekitar 6 juta euro tetap menjadi titik perselisihan utama antara kedua belah pihak. Meskipun angka ini tidak kecil, tampaknya tidak cukup untuk menggagalkan proyek yang bertujuan membangun hubungan baru dan stabil antara pemain dan klub, yang mungkin menjadi dasar sejati bagi masa depan bersama.

