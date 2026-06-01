Masa depan Robin van Persie tampaknya sangat tidak pasti setelah pernyataan Rigaux dan Eenhoorn

Masa depan Robin van Persie di Feyenoord masih belum pasti. Direktur teknis yang baru dilantik, Dévy Rigaux, enggan memastikan pada konferensi pers Senin sore bahwa Van Persie akan tetap menjabat sebagai pelatih kepala.

Pada Senin sore, Robert Eenhoorn dan Rigaux diperkenalkan kepada media di De Kuip sebagai direktur umum dan direktur teknis.

Di ruang pers, ada pertanyaan tentang masa depan Van Persie di Feyenoord. Rigaux belum bisa memberikan komentar apa pun. “Kami akan menganalisis musim lalu terlebih dahulu, baru kemudian mengambil keputusan.”

“Kami akan mengambil waktu untuk keputusan tersebut. Kami tidak menetapkan batas waktu. Jika sudah jelas ke mana kami ingin pergi, kami akan mengambil keputusan,” tutup pria asal Belgia itu.

Eenhoorn juga tidak ingin menetapkan batas waktu bagi dirinya dan Rigaux. “Masih akan butuh waktu sebelum kami mengambil keputusan mengenai hal itu,” kata direktur umum tersebut.

Van Persie telah menjadi pelatih Feyenoord selama satu setengah tahun. Musim lalu, ia finis di posisi kedua, jauh di belakang PSV.