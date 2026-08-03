Spekulasi kembali menyelimuti masa depan bintang Inggris Cole Palmer bersama Chelsea, menyusul pernyataan mengejutkan dari mantan bek Prancis William Gallas, yang menegaskan bahwa kepindahan sang pemain ke Manchester United "hanya soal waktu", meski ia menepis kemungkinan transfer itu terjadi pada musim panas ini.

Gallas mengatakan, dalam pernyataan kepada situs "iPredicta": "Saya rasa Palmer tidak akan pergi sekarang, waktunya tidak tepat. Tetapi jika ia seorang penggemar fanatik United dan bermimpi bermain di sana, pasti ia akan pindah ke sana pada masa depan."

Ia menambahkan: "Saya rasa ia perlu menampilkan satu musim istimewa lagi bersama Chelsea, seperti yang ia lakukan dua tahun lalu sebelum cederanya, dan setelah itu transfer bisa terjadi."

Musim Bencana Menghidupkan Kembali Rumor

Pernyataan Gallas ini muncul setelah musim yang berat bagi Chelsea, ketika tim gagal lolos ke kompetisi Eropa mana pun, hal yang menghidupkan kembali laporan-laporan sebelumnya yang menyebut Palmer merasa rindu pada Manchester dan berkeinginan kembali dari London.

Manajemen Chelsea sebelumnya telah membantah laporan-laporan tersebut pada awal tahun ini, sekaligus menutup pintu bagi spekulasi yang menyatakan berakhirnya perjalanan sang pemain di Stamford Bridge.

Palmer (23 tahun) bergabung dengan Chelsea pada musim panas 2023 dari Manchester City dengan nilai 42,5 juta pound sterling, meski ia telah menghabiskan 13 tahun di akademi City, dan sang pemain dikenal sebagai penggemar Manchester United sejak kecil.

Pesan Palmer untuk Santos Memicu Pertanyaan

Pernyataan Gallas bertepatan dengan pengungkapan pemain Brasil Andre Santos, yang baru saja bergabung dengan Manchester United, mengenai pesan yang ia terima dari Palmer setelah kepindahannya ke "Old Trafford" rampung.

Santos, yang menandatangani kontrak selama lima tahun senilai 48 juta pound sterling, ditambah dua juta pound sebagai tambahan, mengatakan: "Saya menerima pesan dari Cole atas kepindahan saya. Ia mengirimkannya karena ia lahir di Manchester dan mengetahui segala hal di sini."

Ia menambahkan: "Ia berkata kepada saya: Semoga sukses dalam perjalananmu, kamu layak mendapatkannya. Saya sangat bersemangat berada di sini bersama rekan-rekan baru saya."

Santos sebelumnya bersikeras meninggalkan Chelsea demi mencari peluang bermain sebagai starter secara reguler.