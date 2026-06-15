Masa depan Carl Hoefkens di NAC Breda masih belum pasti: kisahnya mengambil arah yang berbeda

Carl Hoefkens kemungkinan akan bergabung dengan OH Leuven. Hal itu dilaporkan oleh Voetbal International pada hari Senin. Pelatih NAC Breda tersebut termasuk dalam tiga kandidat terakhir dan tampaknya berada di posisi terdepan untuk menjadi pelatih kepala baru.

Ketertarikan Leuven terhadap Hoefkens bukanlah hal baru: rumor tersebut sudah beredar sejak lama. Klub Belgia tersebut dilaporkan ingin merekrutnya dari tim yang terdegradasi dari Eredivisie musim ini.

Dengan ini, sepertinya seluruh cerita seputar Hoefkens akan mengambil arah yang berbeda. Sebelumnya, Voetbal International melaporkan bahwa sumber-sumber telah mengonfirmasi kepada mereka bahwa ia akan tetap bertahan di NAC. Kepergian sang pelatih pun 'dibantah dengan tegas'.

Namun, di Belgia, orang-orang yakin bahwa Hoefkens akan menjadi pelatih baru Leuven. Media Belgia mengklaim bahwa pernyataan sebelumnya dari NAC mengenai tetapnya Hoefkens dimaksudkan untuk meredam kegelisahan seputar degradasi. Hal ini dibantah oleh sumber-sumber di dalam NAC, demikian kesimpulan Voetbal International.

Hoefkens dikabarkan 'sangat termotivasi' untuk tetap di NAC, namun Het Laatste Nieuws - media Flemish yang terpercaya - mengklaim bahwa kepindahannya sudah pasti.

Dengan ini, pelatih berusia 47 tahun tersebut dapat kembali ke negara asalnya. Sebelumnya, ia sempat menjadi pelatih Club Brugge dan Standard Liège untuk waktu yang singkat.

Pada musim panas 2024, ia menandatangani kontrak di Breda. Pada musim 2024/25, ia berhasil mempertahankan posisinya dengan baik. Namun, hal itu tidak berhasil pada musim ini. Tim asal Breda itu finis di peringkat ketujuh belas, sehingga degradasi menjadi kenyataan.