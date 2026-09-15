Berbagai laporan media mengindikasikan bahwa saga masa depan Julian Alvarez meninggalkan dampak psikologis yang besar pada penyerang Atletico Madrid tersebut, setelah masa depannya menjadi pusat perbincangan sepanjang periode transfer musim panas, terutama di tengah ketertarikan Barcelona untuk mendapatkan jasanya.

Pada akhirnya, penyerang asal Argentina itu memutuskan untuk bertahan di ibu kota Spanyol dan melanjutkan perjalanannya bersama Atletico Madrid. Namun, periode ini sangat sulit bagi sang pemain, yang juga sempat mendapat cemoohan dari para suporter timnya saat kembali, ditambah kekecewaan yang ia rasakan setelah kalah di final Piala Dunia 2026 bersama timnas Argentina.





Menurut program "El Chiringuito", Alvarez mengalami "krisis besar" yang mendorongnya ke "tepi jurang", akibat ketidakstabilan yang menyelimuti masa depannya selama periode terakhir.









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Laporan-laporan tersebut menyebutkan bahwa penyerang berusia 26 tahun itu bahkan terpaksa menjalani konsultasi medis "untuk keluar dari kondisi ini", di tengah tekanan yang ia hadapi sepanjang periode terakhir.

Rincian ini muncul di saat Atletico Madrid berusaha memberikan dukungan kepada sang pemain dan membantunya melewati musim panas yang sangat penuh gejolak, menempatkan fase ini di belakangnya, serta fokus untuk melanjutkan perjalanannya bersama tim.

Sebelumnya, Alvarez sempat berbicara secara terbuka tentang keraguannya mengenai masa depannya bersama Atletico Madrid, sebelum akhirnya menentukan sikapnya dan melanjutkan petualangannya bersama Los Rojiblancos, meskipun bertahan bukanlah pilihan utamanya pada awalnya.

Alvarez tampil dalam 3 pertandingan di seluruh ajang musim ini, di mana ia mencetak satu-satunya assist yang terjadi dalam kekalahan melawan Liverpool (2-1) di Liga Champions.