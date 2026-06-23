Roberto Martínez, pelatih Portugal, menegaskan bahwa Cristiano Ronaldo memiliki “semangat yang luar biasa” untuk membantu tim, sekaligus menekankan pentingnya pengalaman yang diberikan kapten tim nasional tersebut di ruang ganti, menjelang pertandingan melawan Uzbekistan pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Martínez mengatakan dalam konferensi pers yang digelar di Stadion "NRG": "Cristiano adalah kapten dan bertindak layaknya seorang kapten, serta memiliki pengalaman yang sangat besar yang dapat kita manfaatkan bersama. Kita sedang membicarakan seorang pemain yang telah membela Portugal selama 21 tahun, memiliki semangat luar biasa untuk membantu, dan juga menjadi teladan bagi semua orang."

Ia menambahkan: “Saat kami menguasai bola, kami membutuhkan pemain yang menyerang ruang kosong dan menempati posisi tersebut pada sentuhan terakhir. Cristiano adalah pemain itu, dan angka-angka membuktikannya. Dia adalah pemain yang memiliki pergerakan dan kemampuan untuk menyelesaikan serangan, serta merupakan bagian terakhir dari model permainan yang kami terapkan di Portugal.”

Pelatih Portugal itu menegaskan bahwa timnya telah menerima kritik yang tidak adil dalam beberapa hari terakhir.

Dia melanjutkan: “Ada banyak keributan yang tidak berdasar, hal-hal yang tidak masuk akal dan tidak menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kami.”

Martinez menekankan bahwa tim nasional sudah terbiasa menghadapi suasana seperti ini, sambil mengatakan: “Saya harus katakan bahwa sejak hari pertama saya di Portugal, tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa keributan. Kami berada di Piala Dunia, dan ada banyak pembicaraan; ini bagian dari mengetahui siapa yang mendukung tim dan siapa yang tidak, tetapi di dalam ruang ganti kami harus menunjukkan karakter yang tepat. Kami sepenuhnya fokus, memiliki kekuatan yang besar, dan tim ini lebih bersatu daripada sebelum tiba di Piala Dunia. Keributan itu tidak masuk ke ruang ganti.”

Martínez menjelaskan bahwa timnya perlu tetap tenang dan menghadapi turnamen ini satu pertandingan demi satu.

Dia menambahkan: “Ini sudah menjadi bagian dari pekerjaan kami. Lolos ke Piala Dunia berarti harus menjalani tiga pertandingan di tahap ini, dan tidak ada yang berubah. Kita harus bersiap, menganalisis, dan mengkritik diri sendiri, dan itulah yang kami lakukan setelah pertandingan terakhir, di mana kami menelaah alasan mengapa kami tidak bisa menembus sepertiga akhir lapangan, serta melepaskan kemarahan dan kesedihan akibat tidak tercapainya hasil yang kami inginkan. Namun, fokus di dalam ruang ganti tetap penuh, dan kini kami harus memperbaiki diri.”