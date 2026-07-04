Martínez: Saya sempat berpikir untuk pensiun... dan para bintang Argentina berjuang demi Messi

Lisandro Martínez, bek Argentina dan Manchester United, mengungkap detail masa-masa sulit yang dialaminya akibat cedera.

Martínez mengatakan, dalam pernyataan yang disorot oleh akun resmi Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, di platform "X": "Ketika saya memikirkan semua yang telah saya alami akibat cedera saya, hal itu membuat saya ingin menangis."

Dia menambahkan: “Saya sempat berpikir untuk pensiun dari sepak bola setelah mengalami cedera ligamen cruciatum tahun lalu.”

Dia melanjutkan: “Saya tidak ingin terus menderita seperti itu, tahu kan?.. Saya benar-benar hancur dan mencapai titik terendah, tetapi kemudian putri saya lahir, dan hal itu mengembalikan keseimbangan dalam hidup saya.”

Dia melanjutkan: “Saya melihat bagaimana istri saya melahirkan dan usaha luar biasa yang dia lakukan, lalu saya berkata pada diri sendiri: Bagaimana mungkin saya tidak terus berjuang?”

Dia menambahkan: “Messi adalah teladan yang luar biasa karena dia telah banyak menderita sepanjang kariernya, dia mengalami kekalahan tapi tidak pernah menyerah.”

Dia melanjutkan: “Hari ini, di usia 39 tahun, dia masih berjuang dan bertarung. Dia sudah memenangkan segalanya, dan tidak ada lagi yang perlu dia buktikan.”

Dia melanjutkan: “Dia adalah pemain terbaik dalam sejarah, bukan hanya di sepak bola, tetapi di semua cabang olahraga… Ini gila.”

Dia menyimpulkan: “Bagi kami yang berada di belakang Messi, bagaimana mungkin kami tidak terus berjuang jika yang terbaik sepanjang masa melakukannya dengan semangat seperti itu? Kami harus mengikuti jejaknya dengan cara yang persis sama.”