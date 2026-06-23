Martínez menyampaikan pesan penyemangat kepada "para pemain senior Portugal"… dan menjelaskan alasannya menempatkan Félix sebagai pemain inti

Roberto Martínez, pelatih Portugal, menjelaskan alasan di balik perubahan susunan pemain yang dilakukannya menjelang pertandingan melawan Uzbekistan, hari Selasa ini, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Cristiano Ronaldo memimpin lini serang timnas Portugal dalam laga melawan Uzbekistan, sementara Bernardo Silva duduk di bangku cadangan—berbeda dengan pertandingan pertama melawan Republik Demokratik Kongo—dan digantikan oleh João Félix sebagai starter.

Selain itu, Ruben Dias akan bermain sebagai starter di lini belakang timnas Portugal, menggantikan Tomás Araújo yang tampil dalam pertandingan melawan Kongo.

Sebelum peluit kick-off dibunyikan, Martinez berbicara kepada saluran “Sport TV” menjelaskan pilihannya: “Kami adalah tim yang perlu menguasai bola dan pandai memanfaatkan ruang-ruang di dalam.”

Ia melanjutkan: “Saya rasa hari ini penting untuk memiliki pemain seperti Félix di lini tengah, serta menyuntikkan darah segar ke dalam susunan pemain inti. João dan Ruben membawa penyegaran ini, sekaligus melanjutkan apa yang telah kami lakukan. Hari ini adalah hari untuk tetap tenang dan merasa bangga bermain untuk tim nasional.”

Mengenai penampilan Félix dalam susunan pemain inti, ia mengatakan: “Kami akan menghadapi barisan pertahanan lima orang, mirip dengan yang digunakan Armenia, dan João telah memanfaatkan ruang dengan sangat baik saat melawan Armenia. Dia telah berlatih dengan sangat baik, dan memiliki keterampilan tinggi di ruang sempit, yang belum kami manfaatkan pada pertandingan pertama. Penting untuk memanfaatkan kualitas yang kami miliki di ruang ganti, dan João telah menunjukkan bahwa dia siap.”

Dia menyimpulkan: “Para pemain ini sangat berpengalaman, dan mereka menyadari pentingnya fokus pada diri kita sendiri. Menjadi diri kita sendiri, percaya pada kualitas yang kita miliki, pada usaha yang kita lakukan, serta bangga akan nilai-nilai rakyat Portugal.”