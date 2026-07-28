Martínez membela diri setelah kritik terhadap Argentina: “Kami selalu memperlakukan lawan-lawan kami dengan penuh hormat”

Lisandro Martínez berbicara kepada Olé soal kritik yang diterima Argentina setelah kalah di final Piala Dunia melawan Spanyol (1-0). Bek itu membantah semua tuduhan.

Dalam perjalanan menuju final, simpati terhadap Argentina memang sudah minim, dengan banyak kontroversi mengiringi mereka. Muncul anggapan bahwa tim itu diistimewakan FIFA dan wasit mengambil banyak keputusan yang menguntungkan skuad Lionel Scaloni. Martínez menepis semua itu.

"Saya punya perasaan campur aduk soal itu. Itu mengganggu saya, karena kebencian ini sama sekali tidak beralasan," katanya kepada surat kabar olahraga Argentina tersebut. "Saya melihat bagaimana rekan-rekan setim saya berjuang di lapangan dan bagaimana para suporter membuat kami merasa seperti bermain di kandang sendiri."

"Orang-orang bilang kami arogan, tetapi itu mungkin lebih menggambarkan mereka daripada kami," ujarnya. "Kami selalu memperlakukan lawan-lawan kami dengan penuh rasa hormat."

Setelah laga Spanyol kontra Argentina, beredar gambar-gambar di internet. Saat upacara penyerahan penghargaan selepas final Piala Dunia, para pemain Argentina tampak seolah membelakangi para pemain Spanyol.

Pemain Manchester United itu mengatakan gambar-gambar tersebut diambil di luar konteks. "Kami mengucapkan selamat kepada semua pemain dan staf pelatih Spanyol. Jika terlihat seolah kami membelakangi mereka, itu karena kami melihat ke arah suporter kami sendiri, yang terus memberi semangat kepada kami. Justru itu merupakan bentuk penghormatan kepada para fans kami."

Meski kalah, Martínez tetap bangga pada negaranya. "Saya beruntung bisa memenangi Piala Dunia pada 2022. Sayangnya kali ini kami tidak berhasil, tetapi kami telah mencapai banyak hal. Kami menang dengan menunjukkan persatuan dan rasa hormat, serta dengan memperlihatkan kepada dunia apa artinya menjadi orang Argentina. Kami membawa Argentina ke puncak."