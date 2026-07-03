Martínez: Kami tidak mengalahkan Kroasia berkat keberuntungan atau keputusan yang keliru

Roberto Martínez, pelatih tim nasional Portugal, memuji berbagai intervensi teknologi video (VAR) yang membantu timnya melaju ke babak 16 besar Piala Dunia, setelah meraih kemenangan yang sulit dalam pertandingan seru dan penuh insiden melawan tim Kroasia.

Surat kabar Inggris "The Guardian" melaporkan bahwa pertandingan tersebut mencatat rekor pertama dalam sejarah Piala Dunia dengan dibatalkan empat gol dalam satu pertandingan; Kroasia kehilangan tiga gol terpisah, sementara satu gol milik bintang Cristiano Ronaldo juga dibatalkan.

Momen terakhir terjadi pada detik-detik akhir ketika Josko Gvardiol mengira telah mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-103, sebelum gol tersebut dianulir karena offside setelah teknologi "Snake O'Meter" mendeteksi sentuhan minimal antara bola dan kepala rekan setimnya saat bola melewati area penalti.

Roberto Martínez mengungkapkan kekagumannya yang besar terhadap timnas Kroasia setelah pertandingan usai, dengan mengatakan: “Saya sangat mengagumi Kroasia dan menghormati sportivitas mereka. Namun, bola-bola saat ini dilengkapi dengan chip elektronik, dan jelas itulah alasan mengapa teknologi video diaktifkan.”

Ia menambahkan: “Semua keputusan hari ini tepat, dan tendangan penalti untuk Portugal sangat jelas. Sayang sekali salah satu tim harus kalah, tetapi tidak ada keputusan yang salah atau keberuntungan yang tidak adil.”