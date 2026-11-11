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Martin Zubimendi menepis spekulasi yang mengaitkannya dengan kepergian dari Arsenal pada Januari setelah awal musim yang sulit. Pemain timnas Spanyol itu menegaskan siap memperjuangkan tempatnya di lini tengah Mikel Arteta meski persaingan untuk mendapat kesempatan bermain sebagai starter sangat ketat.

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Zubimendi tanggapi rumor hengkang dari Arsenal

Zubimendi membantah laporan yang menyebut dirinya hampir meninggalkan Arsenal pada bursa transfer musim dingin. Menit bermain gelandang itu sangat terbatas musim ini setelah kedatangan Bruno Guimaraes pada musim panas.

Atletico Madrid dan Chelsea sama-sama dilaporkan mengincar pemain internasional Spanyol itu menjelang Januari. Diego Simeone disebut ingin membawa Zubimendi kembali ke Spanyol, sementara pelatih Chelsea Xabi Alonso juga dilaporkan tertarik. Namun, gelandang asal Spanyol itu dengan tegas membantah klaim bahwa ia akan segera hengkang. Pemain berusia 27 tahun itu tetap bertekad merebut kembali tempatnya di susunan pemain utama Arsenal.

Gelandang itu frustrasi dengan spekulasi transfer yang terus muncul

Pemain yang didatangkan dari Real Sociedad seharga £60 juta itu mengaku terkejut dengan rumor transfer yang terus beredar. Berbicara kepada Marca, ia berharap rumor yang dipublikasikan disikapi dengan lebih hati-hati.

“Sejujurnya, saya terkadang juga terkejut dengan pemberitaan media,” jelas Zubimendi. “Saya paham bursa transfer musim dingin semakin dekat dan rumor bisa muncul, tetapi menurut saya kita perlu sedikit lebih berhati-hati dengan apa yang kita publikasikan. Pada akhirnya, setiap pemain punya tim yang dibelanya, dan kita perlu menghormati itu. Saya juga membaca kabar bahwa saya mungkin hampir hengkang, tetapi sama sekali tidak demikian.”

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Arteta telah menjelaskan rencana untuk musim ini

Karier Zubimendi di Arsenal dimulai dengan baik 18 bulan lalu, tetapi kelelahan membuat Myles Lewis-Skelly mengambil tempatnya pada akhir musim lalu. Kini, ia belum sekalipun menjadi starter dalam pertandingan Liga Primer musim ini. Meski berada dalam situasi tersebut, Zubimendi mengungkapkan bahwa Mikel Arteta telah berbicara terus terang kepadanya.

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“Saya berbicara dengan Mikel pada awal musim,” katanya. “Ia memperingatkan saya bahwa ada pemain baru yang datang dan semua orang akan mendapat waktu bermain. Sekarang kami berjuang untuk mendapatkannya.

“Saya memahaminya karena, menurut saya, kami termasuk lima tim terbaik di Eropa. Saya juga bagian dari persaingan yang membuat waktu bermain begitu sulit didapat. Saya sabar. Ketika Anda terbiasa bermain banyak menit lalu peran Anda berubah sehingga tidak bermain sebanyak sebelumnya, saya bisa melihat sisi positifnya.”

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Terus berjuang di Emirates Stadium

Arsenal menghadapi jadwal padat menjelang periode liburan. Dengan pertandingan yang datang silih berganti, Zubimendi tahu kesempatan untuk kembali menjadi pemain reguler di lini tengah bisa datang kapan saja. Namun, sebelum itu, sang gelandang akan lebih dulu fokus pada tugasnya bersama timnas Spanyol. Spanyol dijadwalkan memainkan dua pertandingan UEFA Nations League: menghadapi Ceko pada Kamis, lalu menjalani laga berat melawan Inggris pada Minggu.