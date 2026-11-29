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Kapten Arsenal Martin Odegaard meminta rekan-rekannya lebih tajam dalam penyelesaian akhir setelah dua hasil imbang beruntun melawan Newcastle dan Borussia Dortmund. Gelandang asal Norwegia itu yakin Arsenal harus memperbaiki penyelesaian akhir untuk mengalahkan Manchester City yang kini ditangani Enzo Maresca.

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Mengatasi masalah penyelesaian akhir di Emirates

Odegaard menyoroti perlunya Arsenal mengatasi peluang yang terbuang di depan gawang setelah sepekan yang diwarnai kegagalan memanfaatkan sejumlah kesempatan. Meski mendominasi sebagian besar jalannya laga-laga terakhir, tim asal London utara itu harus puas bermain imbang melawan Newcastle dan Dortmund. Odegaard yakin kemampuan mengubah dominasi menjadi gol adalah hal terakhir yang perlu dibenahi skuad Mikel Arteta agar dapat mempertahankan momentum dalam perburuan gelar.

Odegaard menekankan pentingnya kualitas di sepertiga akhir lapangan dan mengatakan bahwa skuad sepenuhnya menyadari kekurangan mereka saat ini. “Detail-detail kecil, mungkin sedikit tambahan kualitas pada momen-momen krusial, membuat kami gagal mencetak lebih banyak gol. Dortmund adalah tim yang sangat bagus dan belum terkalahkan di liga mereka musim ini, tetapi kami kecewa karena saya pikir kami pantas menang. Kami tahu di mana kami bisa lebih efektif, itu jelas bagi semua orang. Jadi, kami perlu mengupayakannya, memperbaiki aspek itu, sekaligus memastikan kami mempertahankan semua hal baik lainnya dalam permainan kami. Sejujurnya, begitulah cara kami selalu bekerja: terus memperbaiki aspek yang perlu dikembangkan, sambil tetap berfokus pada kekuatan kami,” katanya melalui situs resmi klub.

Bersiap menghadapi City era Maresca

Tantangan Arsenal tidak menjadi lebih mudah karena mereka akan menjamu City yang telah berkembang di bawah arahan Maresca . Mantan pelatih Leicester itu menerapkan filosofi taktiknya sendiri di Etihad, sehingga Arsenal menghadapi serangkaian persoalan baru untuk diatasi. Odegaard mengakui bahwa meski pelatihnya telah berganti, ancaman City tetap sama besarnya , terutama berkat kekuatan lini serang mereka.

Mengenai perubahan taktik rivalnya itu, pemain asal Norwegia tersebut berkata: “Enzo Maresca telah membuat beberapa perubahan dan tentu saja setiap pelatih punya gagasan serta hal-hal yang ingin mereka lakukan sendiri. Kami telah bersiap pekan ini untuk menghadapi apa yang akan datang dan kami harus tampil sebaik mungkin untuk meraih hasil. Terlepas dari performa belakangan ini, City selalu merupakan tim kuat dengan banyak pemain berkualitas di lapangan, jadi kami memperkirakan laga sulit lainnya. Mereka sangat terorganisasi dan, dengan para pemain yang mereka miliki di lini depan, mereka bisa menyulitkan Anda kapan saja. Kami tahu apa yang kami hadapi. Kami harus siap menghadapi pertarungan sengit.”

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Memaksimalkan keuntungan kandang dalam perburuan gelar

Dengan Emirates Stadium diperkirakan akan bergemuruh saat tim raksasa Manchester itu bertandang, Odegaard ingin memanfaatkan dukungan suporter tuan rumah untuk meraih tiga poin penting. Gelandang tersebut memahami arti penting pertandingan ini dalam perjalanan musim Liga Primer. Kemenangan bukan hanya akan mengakhiri rentetan hasil imbang, tetapi juga menjadi pernyataan tegas dalam persaingan melawan salah satu rival utama mereka untuk meraih gelar.

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“Hari ini fokus kami sepenuhnya pada Liga Primer karena kami akan menghadapi laga besar lainnya di Emirates Stadium melawan Manchester City. Kami mengawali musim dengan kuat dan harus terus tampil agresif di liga, menjaga level permainan tetap tinggi dalam setiap pertandingan,” tegas Odegaard. “Kami bermain di kandang, di hadapan suporter kami, jadi mari manfaatkan itu sebaik mungkin dan bermain menyerang. Kami ingin berjuang meraih kemenangan. Pola pikir kami tetap seperti biasa: mengejar kemenangan dan berfokus pada diri sendiri. Mari pastikan kami melakukan itu dan lihat sejauh mana hasilnya membawa kami.”

Menghadapi jadwal padat menjelang akhir tahun

Menjelang periode akhir tahun, jadwal pertandingan semakin padat sehingga seluruh skuad dituntut menjaga konsentrasi penuh. Odegaard enggan memikirkan laga yang masih jauh di depan dan menegaskan bahwa para pemain harus mempertahankan mentalitas disiplin untuk fokus pada satu pertandingan setiap kali agar dapat melewati rangkaian laga penting ini. Dengan pertandingan-pertandingan krusial yang datang berturut-turut, sang kapten menikmati tekanan yang menyertai persaingan di level tertinggi sepakbola Eropa.

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“Rangkaian pertandingan yang kami jalani saat ini benar-benar menarik,” ujarnya. “Sulit untuk tidak melihat kalender dan jadwal kami saat ini. Tentu saja kami menyadarinya. Ini sering terjadi setiap musim, dan kuncinya selalu berfokus pada saat ini serta mencurahkan perhatian 100 persen pada tantangan berikutnya. Setiap pertandingan sangat penting. Itulah yang Anda inginkan dan yang sudah lama terbiasa kami hadapi sebagai sebuah tim.”