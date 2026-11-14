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Martin Odegaard memberikan kabar penting mengenai masa depan jangka panjangnya di Arsenal menyusul laporan ketertarikan raksasa Eropa Bayern Munich. Gelandang serang asal Norwegia itu berperan penting dalam laju Arsenal belakangan ini hingga memuncaki klasemen Liga Primer Inggris, tetapi situasi kontraknya saat ini terus memicu spekulasi.

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Kapten Arsenal tanggapi ketidakpastian kontraknya

Odegaard menyatakan keinginannya untuk tetap berada di Stadion Emirates dalam jangka panjang, meski spekulasi mengenai ketertarikan Bayern semakin menguat. Gelandang berusia 27 tahun itu saat ini masih memiliki 18 bulan dalam kontraknya di London utara. Situasi tersebut membuat sejumlah klub elite Eropa memperhatikan perkembangannya, sementara Arsenal berupaya mempertahankan sosok pemimpin andalannya.

Petinggi klub London utara itu kabarnya ingin segera merampungkan perpanjangan kontrak agar sang pengatur serangan tidak memasuki tahun terakhir kontraknya pada musim panas mendatang. Saat menanggapi rumor tersebut di sela tugas internasional bersama Norwegia, mantan pemain Real Madrid itu menegaskan kecintaannya kepada klub, tetapi mengatakan bahwa negosiasi resmi belum dimulai. "Saya bahagia dan berharap bisa bertahan di sana untuk waktu yang lama, tetapi kami belum memulai pembicaraan soal itu," kata sang gelandang, seperti dikutip Metro.

Bayern Munich pantau situasi

Ketidakpastian mengenai kontrak Odegaard kabarnya menarik perhatian Bayern. Kabar terbaru dari Jerman menyebut juara Bundesliga itu terus menjalin kontak dengan perwakilan sang pemain. Pemain asal Norwegia tersebut diyakini terbuka untuk pindah ke Allianz Arena jika kiprahnya di Premier League berakhir.

Arsenal saat ini berada dalam posisi yang kuat, tetapi harus mengambil keputusan yang tidak mudah pada bursa transfer musim panas mendatang. Jika kesepakatan baru tidak tercapai hingga akhir musim ini, klub mungkin terpaksa mempertimbangkan penjualan untuk menghindari risiko kehilangan pemain berharga tersebut lewat transfer gratis pada 2028, menurut laporan mengenai masa depan sang kapten.

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Keunggulan dalam perburuan gelar berlanjut

Pentingnya peran Odegaard bagi tim kembali terlihat dalam pertandingan terakhir mereka sebelum jeda internasional November. Ia mencetak gol penentu dalam kemenangan yang diraih dengan susah payah atas Hull City. Hasil itu membuat Arsenal unggul lima poin di puncak klasemen Premier League. Kemenangan tersebut menegaskan bahwa Arsenal adalah tim yang harus dikalahkan musim ini.

Pertandingan berikutnya NEW Premier League 12.30 ARS

Sementara klub asal London itu terus tampil impresif, rival utama mereka, Manchester City, mengalami penurunan performa yang tidak biasa. Manchester City menelan tiga kekalahan beruntun hingga tergeser dari posisi teratas. Perubahan situasi ini memberi anak asuh Mikel Arteta keunggulan yang cukup besar dalam upaya mengakhiri penantian panjang mereka akan gelar liga.

Jadwal pertandingan berikutnya bagi pemuncak klasemen

Menjelang bergulirnya kembali kompetisi domestik, Arsenal akan berusaha menjaga momentum dan mempertahankan jarak dari Brighton serta Man City yang sedang kesulitan. Kemampuan Arsenal melewati periode musim dingin akan sangat penting, terutama karena spekulasi mengenai kontrak kapten mereka kemungkinan terus berlanjut sampai klub mengeluarkan pengumuman resmi. Pemuncak klasemen itu akan kembali bermain pada Sabtu, dengan bertandang ke St James' Park untuk menghadapi Newcastle United.