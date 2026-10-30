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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Martin Odegaard ke Bayern Munich?! Kapten Arsenal 'terbuka' untuk transfer mengejutkan menjelang pembicaraan kontrak

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Arsenal bisa menghadapi persaingan sengit untuk mempertahankan kapten andalan mereka, Martin Odegaard, di tengah laporan ketertarikan dari raksasa Jerman Bayern Munich. Gelandang kreatif asal Norwegia itu berperan penting dalam kebangkitan Arsenal belakangan ini, tetapi kabar mengenai potensi kepindahannya ke Allianz Arena telah memicu kekhawatiran di London utara.

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Kontak berkelanjutan memicu rumor kepindahan ke Bayern Munich

Arsenal ingin mengikat Odegaard dengan kontrak baru berdurasi panjang sebelum kontraknya saat ini berakhir pada 2028, tetapi Bayern Munich menjadi ancaman bagi upaya tersebut. Menurut Sky Germany, klub raksasa Bavaria itu telah menjalin komunikasi rutin dengan perwakilan pemain berusia 27 tahun tersebut selama beberapa tahun.

Meski perpanjangan kontrak di London utara tetap menjadi kemungkinan terbesar, Arsenal sama sekali tidak ingin mengambil risiko kehilangan kaptennya secara gratis. Karena itu, klub siap menyetujui penjualannya pada musim panas mendatang jika kesepakatan baru tidak tercapai.

Klub-klub elite memantau kebuntuan kontrak

Walaupun Odegaard tetap bahagia dan merasa nyaman di bawah asuhan Mikel Arteta, laporan tersebut menyebut ia dapat membayangkan dirinya pindah ke Allianz Arena. Sang gelandang memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan juara Jerman itu, sementara penampilan gemilangnya juga menarik perhatian sejumlah klub papan atas Eropa lainnya.

Jajaran petinggi Arsenal kini berupaya agar pemain andalan mereka tidak memasuki tahun terakhir kontraknya. Negosiasi yang sedang berlangsung menjadi prioritas bagi direksi klub di tengah meningkatnya minat dari klub-klub Eropa lainnya.

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Kebangkitan luar biasa di bawah Arteta

Kebuntuan saat ini menyoroti kebangkitan luar biasa Odegaard di Emirates Stadium. Baru setahun lalu, cedera yang terus-menerus dialaminya dan penurunan performa yang terlihat sempat menimbulkan keraguan mengenai masa depan jangka panjangnya di Inggris. Namun, ia kemudian memimpin tim mengakhiri musim dengan pencapaian bersejarah. Dengan ban kapten di lengannya, Arsenal meraih gelar Premier League pertama mereka sejak 2004 dan mencapai final Champions League.

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Momentum itu berlanjut ke musim 2026-27. Odegaard sudah mencatatkan empat gol dan satu assist di semua kompetisi, menunjukkan bahwa ia tetap berharga bagi tim. Baru-baru ini ia berhadapan langsung dengan klub yang berminat merekrutnya, saat tampil dalam laga Champions League melawan Bayern yang berakhir 2-2 setelah Declan Rice mencetak gol penyama kedudukan pada menit-menit akhir.

Lawatan ke Anfield menjadi kesempatan untuk menebus kegagalan

Arsenal sangat membutuhkan kapten mereka tampil dalam performa terbaik setelah tersingkir secara mengejutkan dari ajang piala pada tengah pekan. Arteta awalnya mengistirahatkan pemain asal Norwegia itu saat menghadapi Fleetwood Town, tetapi terpaksa memainkannya pada jeda pertandingan ketika timnya tertinggal 1-0. Arsenal berhasil menyamakan kedudukan, tetapi akhirnya tersingkir secara mengejutkan lewat adu penalti oleh tim League Two yang sedang kesulitan itu.

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Juara bertahan Premier League tersebut harus segera bangkit. Saat ini berbagi posisi puncak klasemen, Arsenal bertandang ke Anfield pada Minggu untuk menghadapi Liverpool dalam laga besar di kompetisi domestik yang akan menguji keseriusan mereka dalam perburuan gelar pada awal musim ini.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.