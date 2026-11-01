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Celtic secara mengejutkan kalah 0-2 di markas Falkirk pada Minggu. Itu menjadi kekalahan keenam mereka dalam 10 pertandingan dan semakin menambah tekanan terhadap Martin O'Neill. Kesalahan Cameron Carter-Vickers pada awal laga serta penampilan gemilang mantan kiper Celtic, Scott Bain, memastikan sore yang berkesan bagi tuan rumah, yang meraih kemenangan keempat beruntun sekaligus kemenangan pertama mereka atas Celtic sejak 2007.

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Kesalahan Carter-Vickers membawa Falkirk unggul cepat

Celtic harus membayar mahal awal pertandingan yang ceroboh ketika Falkirk mencetak gol pada menit ketiga di Falkirk Stadium. Lini pertahanan tengah tim tamu gagal mengatasi bola panjang. Tuan rumah kemudian mengalirkan bola kepada Ryan Strain, yang umpan silangnya dibelokkan Carter-Vickers ke arah Ethan Ross.

Pemain sayap itu memanfaatkan peluang tersebut, tetapi gol itu harus dibayar mahal karena Strain mengalami cedera saat melepaskan umpan silang. Jack McMillan masuk sebagai pengganti yang sesuai di posisi bek kanan, sementara Carter-Vickers kembali setelah pulih dari cedera dan Alex Oxlade-Chamberlain mendapat kesempatan menjadi starter untuk pertama kalinya dalam dua bulan.

Scott Bain membuat mantan klubnya frustrasi

Pemain sayap Derby yang dipinjamkan, Owen Eames, menjadi sumber kreativitas di sisi kiri Falkirk dan menciptakan dua peluang bagi Jacob Murrell, tetapi keduanya gagal dimanfaatkan. Pemain berusia 19 tahun itu kemudian menciptakan gol kedua pada menit ke-38. Bek kiri Scott Tanser menyambut operannya ke tengah sebelum menaklukkan Sam Johnstone.

Di sisi lain, Bain mencatatkan total 10 penyelamatan, menurut Daily Mail. Camilo Duran membentur tiang gawang setelah lolos dari kawalan, sementara mantan kiper Celtic itu tiga kali menggagalkan upaya pemain Kolombia tersebut dan menepis peluang Haissem Hassan dengan penyelamatan sambil menjatuhkan diri.

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VAR menganulir gol Murrell saat Celtic kesulitan

Falkirk nyaris memperlebar keunggulan pada awal babak kedua ketika Murrell mendorong bola melewati garis gawang setelah Celtic gagal mengatasi lemparan ke dalam jarak jauh. Namun, bola mengenai tangan pemain asal Amerika Serikat itu setelah memantul dari tiang, sehingga VAR menganulir gol tersebut.

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O'Neill memasukkan James Forrest saat turun minum sebelum memainkan Kasper Hogh dan Benjamin Nygren, tetapi tembakan Callum McGregor, Kieran Tierney, dan Hassan dari dalam kotak penalti semuanya meleset. Bain kemudian melakukan penyelamatan ganda yang gemilang untuk menggagalkan upaya Forrest dan Nygren, sehingga suporter tuan rumah meneriakkan, "Nomor satu Skotlandia."

Apa selanjutnya bagi O'Neill dan Celtic?

Celtic tetap unggul empat poin di puncak klasemen Premiership, tetapi kini mereka telah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada Rangers yang berada di posisi kedua.

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O'Neill harus segera menemukan solusi, dengan Hogh kini sudah 14 pertandingan tanpa gol. Sementara itu, Falkirk naik ke posisi keempat dan akan berusaha memperpanjang rentetan kemenangan mereka.