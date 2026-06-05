Marten de Roon menyebut rekan setimnya di timnas Belanda yang sangat membuatnya terkesan

Marten de Roon sangat terkesan dengan Crysencio Summerville, demikian kata gelandang Atalanta itu dalam perbincangan dengan Noa Vahle dari Vandaag Inside.

De Roon dipanggil kembali ke timnas Belanda untuk pertama kalinya sejak Maret 2024. Gelandang ini sangat bersyukur atas tempatnya di skuad Piala Dunia, karena ia mengira telah memainkan pertandingan internasional terakhirnya.

Pemain yang telah 43 kali membela timnas ini sudah mengenal seluruh skuad Oranje, kecuali tiga nama: Robin Roefs, Jan Paul van Hecke, dan Summerville. Ia sangat terkesan dengan yang terakhir.

“Kami memiliki skuad yang sangat muda. Itu bagus, karena baik bagi para pemain muda ini untuk sudah merasakan turnamen besar sejak dini. Tugas kami, para pemain senior, adalah menjelaskan apa yang diharapkan dari mereka,” ujarnya.

“Bahwa ada kualitas yang sangat tinggi, itu jelas. Saya berlatih hari ini dengan Summerville dan saya benar-benar terkesan, jika Anda melihatnya dari dekat,” tutupnya.

Summerville melakukan debutnya untuk tim nasional Belanda pada Rabu lalu. Penyerang West Ham United itu diturunkan sebagai starter melawan Aljazair (kalah 0-1).